Больше 20 тысяч школьников из Барнаула отдохнут в дневных лагерях летом

С 1 июня 2021 года в образовательных организациях города начнут работу лагеря дневного пребывания. В них отдохнут больше 20 тысяч барнаульских школьников.

На базе пришкольных лагерей организованы профильные отряды различной направленности — военно-патриотической, экологической, нравственно-эстетической, спортивной и другие.

Детей будут кормить дважды в день. Для них также запланированы экскурсии, посещение театров и кинотеатров, барнаульского зоопарка, планетария и другие развлекательные и спортивные мероприятия, пишет пресс-служба мэрии.