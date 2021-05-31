Монолог кухонных часов раскрыл актёрский талант жительницы Барнаула

Школьница из Барнаула получила рекомендацию для поступления в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний.

Фото: личный архив Анастасии Архиповой

Об этом стало известно после подведения итогов работы онлайн-приёмной ГИТИСа, которая прошла 26 мая для абитуриентов из Сибирского федерального округа. Сразу 16 подростков рекомендованы к поступлению на актёрский факультет ГИТИСа, среди них — 17-летняя Анастасия Архипова из Барнаула.

Как сообщают организаторы онлайн-прослушивания, Анастасия серьёзно настроена на поездку в Москву. К прослушиванию ребята готовились заранее — занимались самостоятельно, в музыкальных и в театральных студиях. Оценивали выступления мастера ГИТИСа: кинорежиссер, сценарист Наталья Назарова и актёр театра и кино Геннадий Назаров.

Всего на онлайн-кастинг свои программы представили около 100 абитуриентов из 22 городов и поселков Сибири, к онлайн-мастерской подключались и ребята из других регионов страны. Конкурсанты читали Платонова, Чехова, Пушкина, Маяковского, Веру Полозкову, Островского, Астафьева, исполняли стихи и песни собственного сочинения.

— Любовь к литературе, театру и искусству мне прививала бабушка с самого детства. Когда я услышала о прослушивании, решила обязательно участвовать. Мне было очень комфортно общаться с Натальей Юрьевной, она поддерживала меня, когда я читала «Лиличку» Маяковского и «Мцыри» Лермонтова. А затем она дала мне дополнительное задание — сочинить монолог кухонных часов. Рада, что получила рекомендацию от неё и очень жду второго тура! — поделилась впечатлениями Анастасия.