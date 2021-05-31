Паводковая ситуация в поселке Ильича под контролем

По данным на 31 мая 2021 года уровень воды в Оби в районе поселка составил 556 см (+ 2 см за сутки), фактов подтопления домовладений нет. Критическая отметка для населённого пункта составляет 650 см.

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Состояние земляной насыпи, водопропускного устройства и канала, по которому протекают грунтовые и талые воды, регулярно мониторят.

Для укрепления земляной насыпи, в случае такой необходимости, на территории поселка сформировали резервный запас глины в 1 500 тонн.

«В администрации Октябрьского района приняты все необходимые меры по подготовке эвакуации жителей в случае подтопления посёлка. Готовы к развертыванию пункты временного размещения пострадавшего населения. Заблаговременно с предприятиями района достигнута договорённость о предоставлении транспортных средств для эвакуации, продуктов питания и товаров первой необходимости, услуг по помывке эвакуированного населения и стирке вещей», — проинформировал главный специалист-начальник штаба ГО и ЧС Валерий Семенченко.

Администрация района подготовила списки населения улиц, подверженных подтоплению. В частности, составлен перечень жителей, относящихся к категориям, которые будут на особом контроле в случае необходимости эвакуации: инвалиды, пенсионеры, ветераны, тяжелобольные люди, дети до 14 лет, беременные женщины, пишет пресс-служба мэрии.