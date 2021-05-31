Рассказываем, как пройдёт День защиты детей в Барнауле

В первый день летних каникул, 1 июня, празднуют Международный день защиты детей.

Фото: canva.com

Каждый ребёнок мечтает о празднике, и желательно, чтобы он был каждый день. Традиционно в первый день лета, 1 июня, проводят различные развлекательные мероприятия.

День защиты детей отмечают с 1925 года по решению Всемирной конференции, занимающейся вопросами благополучия детей. Поэтому 1 июня — праздник для каждого ребёнка.

Что за праздник

История праздника связана с несколькими событиями.

В 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу детей-сирот на праздник «Фестиваль лодок-драконов».

В 1949 году в Париже прошёл Международный женский конгресс, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за прочный мир — единственной гарантии счастья детей. Кроме того, позже в Москве состоялась сессия Совета Международной демократической федерации женщин, на которой учредили День защиты детей.

фото: vokpc1.ru

Впервые праздник в России отметили 1 июня 1950 года. У него есть свой флаг: на ткани зелёного цвета в центре изображён знак Земли, а вокруг него — человеческие фигурки разных цветов: красного, синего, жёлтого, чёрного, белого. Зелёный цвет флага — символ роста, гармонии, свежести, плодородия. Фигурки — символ разнообразия и терпимости. Земля в центре флага — общий дом.

Цель праздника — напомнить обществу, насколько важно, чтобы права каждого ребёнка были защищены. Все дети на земле должны быть счастливыми.

Какие мероприятия будут проходить в Барнауле в День защиты детей 1 июня 2021 года:

В парке «Лесная сказка» (г. Барнаул, Энтузиастов, 12) с 12:00 до 18:00 будут организованы фотозоны, мастер-классы, интерактивные игровые площадки.

На сцене выступят:

образцовый коллектив Алтая, шоу-театр песни «Каприз» им. Е. Щербаковой — 12:00;

школа вокала «Мотив» — 13:00;

эстрадные танцевальные коллективы — 14:00;

танцевальные коллективы современных танцев — 15:00;

творческие коллективы — 16:00–18:00.

2 июня барнаульский зоопарк (г. Барнаул, Энтузиастов, 12) приглашает с 12:00 на концертно-игровую программу с клоунами «Зооканикулы». В программе:

показательные кормления енотов;

игры, конкурсы, викторины, мастер-классы с весёлыми клоунами Клёпой и Кнопой;

выступление творческих коллективов.

Парк культуры и отдыха «Центральный» (г. Барнаул, пр. Социалистический, 11) приглашает 1 июня на развлекательную программу «Кораблик детства». С 10:00 до 15:00 посетителей парка ждут выставки, творческие, игровые, концертные программы, шоу и мастер-классы, аллея оживших классов.

Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула подготовил праздничную программу «Барнаул — город для детей. 2021». В ходе праздника состоится презентация общественных организаций, учреждений дополнительного образования детей и социального обслуживания с целью информирования населения об оказываемых услугах и видах помощи детям и семьям с детьми, в том числе детьми-инвалидами.

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» проведут обучающий квест для детей по моделям поведения в экстренной ситуации.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья будут проведены мастер-классы, игротеки.

По традиции в этот день с 12:00 до 13:00 пройдёт хоровой форум «Барнаульский камертон», а также состоится краевой турнир по шахматам среди школьников начальных классов. Начало турнира в 11:00.

Лучшие детские творческие коллективы города Барнаула представят свои программы:

концерт музыкальной школы «Виртуозы» — 10.00–10.30

концерт «Барнаул — город для детей. 2021» — 10.30–12.00

концерт ансамбля русского танца «Светляки» — 14.00–14.30

концерт театра танца «Точка» — 15.00–15.30

концерт театра песни «Звонница» — 16.20–17.00

Главный партнёр праздника, компания «Мельник», подарит детям праздничную программу «Цирк и не только». Гостей ждут игры, конкурсы, номера оригинального жанра.

Совместно с компанией «Леруа Мерлен» с 14:00 до 17:00 каждый желающий сможет принять участие с изготовлении тематической фотозоны, посвящённой 135-летию парка культуры и отдыха «Центральный».

Также в программе праздника:

силовое шоу «Алтайские богатыри» — 14.30–15.00

игровая программа от клоуна Лёлика — 15.00–16.00

мастер-класс «Волшебный значок» — 15.00–20.00

игровая программа театра «Куклы-великаны» — 15.30–16.00

азотное шоу — 16.00–16.20

мастер-класс «Знакомьтесь, хип-хоп! Одна из дисциплин чир-спорта» при участии студии «Как по нотам» — 17.00–18.00

В парке «Арлекино» (г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 149а) 1 июня ждут на праздничную программу «Встречаем лето». Программа подготовлена совместно с администрацией Ленинского района г. Барнаула. Гостей ждут выступление вокальных и танцевальных коллективов, розыгрыши подарков, аниматоры для самых маленьких, оригинальная фотозона, фестиваль «Мир детства», зона мастер-классов «Территория творчества», выставка военной и профильной техники, шоу трансформеров и спортивные состязания.

На спортивной площадке участников фестиваля «Мир детства» ждут популярные уличные игры:

«Минное поле» — нужно будет пройти по начерченным квадратам всё поле и не задеть «мину»;

«Кольцеброс» — каждый участник должен кинуть 5 колец и набрать наибольший результат попаданий.

«Рыбалка» — основная задача при помощи удочки подцепить грузик и поставить его в лунку.

гига-скакалка — несколько человек встают рядом и должны перепрыгивать через большой канат-скакалку.

верёвочный лабиринт — между деревьев/турников установят раз-личным способом верёвки, задача игроков — пробраться между ними.

гига-дженга — поочередно каждый игрок выставляет элемент башни — нужно построить наиболее высокую башню.

На творческой площадке будут организованы конкурс рисунков на асфальте, раскрашивание огромного баннера-раскраски, аквагрим. Научная площадка пригласит на плетение браслетов из атласных лент и сборку фигур из воздушных шаров. Также гостей ждут показательные выступления профильных служб (пожарная машина, экскаватор, автовышка, военные машины).

Торгово-развлекательные центры тоже не остались в стороне от праздника. ТРЦ «Европа» (г. Барнаул, Павловский тракт 251в) приглашает 1 июня с 12:00 до 17:00 на «Семейный фестиваль». На площадке перед центральным входом в 12:00 начнётся музыкально-развлекательная программа «По дороге добра» с конкурсами и рисунками на асфальте. С 13:00 до 15:00 у фонтана, внутри ТРЦ, состоится анимационная программа «Семейный день» с выступлением вокально-танцевальных коллективов и подарками от партнёров праздника. В зоне фуд-корта с 15:00 до 17:00 будут работать интерактивно-игровые площадки: игротека для детей и родителей от «Мосигры», «Университет для родителей» с мастер-классами, играми и викторинами. Здесь же можно будет сделать аквагрим, научиться делать фигурки из воздушных шаров, изготовить криомороженое, украсить праздничные пряники и попробовать свои силы в изготовлении японских кукол чиогами нингё, что в переводе означает «кукла из бумаги».

Торговый центр «Лето» (г. Барнаул, Павловский тракт, 251а) приглашает с 17:00 до 19:00 на «Самый детский день». На уличной парковке ТРЦ гостей ждут фестиваль воздушных змеев и мыльных пузырей, весёлые игры, угощения, конкурсы, призы, подарки для всех участников.