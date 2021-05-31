Светлые головы: чем известен день 31 мая

Всемирный день блондинок, День отказа от курения и другие интересные события последнего дня мая.

31 мая — Всемирный день блондинок. По официальной версии, инициатором праздника выступили американские блондинки с дипломами адвокатов, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у женщин со светлыми волосами. Дамам со светлыми волосами надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, и они решили бороться за права путём основания праздника в свою честь. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе», которая и послужила толчком к созданию праздника. Через два года он обрёл популярность и в других странах.

Кадр из фильма«Блондинка в законе»: kinopoisk.ru

Героини множества анекдотов, заложницы перекиси водорода и парикмахерского искусства, невинные жертвы гламура, повелительницы соляриев и силикона, любимицы настоящих джентльменов и обладательницы гиперженской логики достойно отметили эту дату в России впервые в 2006 году.

По мнению учёных, настоящая блондинка — явление редкое, и по их подсчётам уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14% от общего числа жителей планеты. А причин тому несколько. Во-первых, чтобы ребёнок родился блондином, у обоих родителей должны быть светлые волосы. Во-вторых, в странах, где преобладает тёмный цвет волос, население неуклонно растёт, а вот европейцы — немцы, скандинавы, россияне, которые являются носителями «белокурого гена», — всё чаще ограничиваются одним ребёнком. Последний человек со светлыми волосами родится, по мнению учёных, в Финляндии, где проживает самое большее число светловолосых людей на душу населения.

Интересные факты о блондинках

Первая известная в истории блондинка — богиня любви и красоты Афродита.

Светлые волосы растут быстрее, чем тёмные.

Килограмм натуральных светлых волос стоит 1000 у. е.

Комары также предпочитают блондинов. По статистике, комары их кусают в два раза чаще, чем темноволосых.

Больше всего детей со светлым цветом волос рождается в России, Швеции, Финляндии, Дании и Германии. Треть населения Скандинавии — блондины.

Согласно исследованиям, блондинки тратят около 72 минут в сутки на свою внешность, а брюнетки — 66 минут.

В Скандинавских странах пациенты больниц и домов престарелых склонны отказываться от услуг врачей и медсестёр-блондинок. А вот покупатели в супермаркетах, наоборот, предпочтут встать в кассу к блондинке.

Первой искусственно осветлившей волосы женщиной была жена Наполеона III, а первое средство для осветления волос на продажу представили на выставке в Париже в 1867 году.

В поисковой системе «Яндекс» анекдоты про блондинок уверенно занимают третью строчку по популярности. На первом месте — знаменитый Вовочка, на втором — анекдоты про любовь.

Самые ослепительные светловолосые звезды:

Мэрилин Монро. Самая знаменитая блондинка в мире. Она ввела в моду женственные формы, чувственные губы, кошачьи стрелки, детскую припухлость щёк и платиновый блонд.

Грейс Келли. Холодная нордическая блондинка. Княгиня Монако всю свою жизнь декларировала аристократизм, выдержку и идеальную выправку.

Брижжит Бардо. Секс-символ 60-х ввела моду на спутанные волосы и рубашки на голое тело. Бьюти-тренды нашего времени реализовала она: смоки айз, пухлые губы, выгоревшие пряди, чувственная небрежность.

Катрин Денёв. Внешне холодная французская штучка, но исходящий от неё жар чувствовался даже через экран. Редкий случай: она считалась хорошей актрисой и секс-символом одновременно.

Ким Бэсинджер. Она была звездой главного эротического триллера прошлого века «9 1/2 недель» и сыграла роль совратительницы в продолжении эротического хита века нынешнего — «50 оттенков серого». Пройденный ею творческий путь впечатляет — от девушки Бонда до лауреата «Оскара».

Шэрон Стоун. Звезда «Основного инстинкта» вошла в историю благодаря хрестоматийному образу femme fatal, а также своему высочайшему IQ — как у Эйнштейна.

Самые известные и успешные российские блондинки: Наталья Ионова (певица Глюкоза), Наталья Водянова, Татьяна Навка, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Лера Кудрявцева, Настя Ивлеева, Яна Рудковская.

Всемирный день без табака

Он был установлен в 31 мая 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и её смертельным последствиям.

Перед мировым сообществом была поставлена задача — добиться того, чтобы в XXI веке проблема табакокурения исчезла. Но этого не произошло, и борьба с никотином продолжается.

По данным ВОЗ, ежегодно более шести миллионов человек умирают от связанного с табаком инфаркта миокарда, инсульта, рака, болезни лёгких и других болезней.

Табачный дым содержит свыше четырёх тысяч химических соединений, большинство из которых токсичны, мутагенны или канцерогенны. Чего только нет в сигаретном дыме — мышьяк, формальдегид, свинец, оксид азота, окись углерода, аммиака. В общей сложности — больше 40 смертельно опасных веществ. Медики табачную продукцию называют оружием массового поражения.

По данным ВОЗ, в России от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают от 330 до 500 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков или от СПИДа. В России от вредной привычки страдают 47 миллионов человек. Большинство из них — мужчины (60%) и каждая десятая женщина. Бросить курить легче, чем кажется. 60% бросивших заявили: знали бы, что будет так легко, давно бы бросили.