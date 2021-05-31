В Барнауле продолжается информирование жителей о паводковой ситуации

Сегодня, 31 мая, состоялось оперативное совещание по прохождению паводка в микрорайоне Затон.

Фото: barnaul.org

На совещании присутствовали представители администрации Центрального района г. Барнаула, управления по делам ГОЧС г. Барнаула, 8 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и отдела полиции по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу.

— На 29 мая уровень воды в реке Оби составляет 554 (-2) сантиметра выше нуля водомерного поста. Критическая отметка для микрорайона Затон — 560 см, — сообщается на официальном сайте администрации города.

На территории микрорайона Затон специалистами территориального управления совместно с сотрудниками управления по делам ГОЧС г. Барнаула, 8 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю проведён повторный обход подтопленных земельных участков, во время которого жителям под подпись вручены памятки о действиях в период угрозы наводнения, доведена информация о местах сбора для эвакуации

Также на территории микрорайона Затон дополнительно укреплены участки дамб на улицах Затонской, Якорной, Сенной с целью недопущения затопления участков.

Фото: barnaul.org



