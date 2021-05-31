Житель Алтайского края повёлся на уловки мошенников и лишился 2,5 млн рублей

Теперь полицейские разыскивают мошенников, которые похитили крупную сумму со счета 61-летнего бийчанина.

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Потери заявителя составили практически 2 500 000 рублей.

Как стало известно, мужчине позвонили уточнить, не оформлял ли он заявку на подключение личного кабинета к другому номеру телефона. Якобы происходят подозрительные попытки перевода денег, но пока сотрудники финансового учреждения их блокируют. Для подтверждения личности необходимо назвать код из СМС. После этого пришли сообщения об одобрении кредита. Эти деньги нужно было снять и внести на резервный счёт в банке-партнёре. Тем самым 61-летний житель Бийска якобы перекроет полученный кредит и убережёт финансы от мошеннических посягательств.

Для убедительности в процесс был включён ещё и якобы «правоохранитель», который подтвердил слова «менеджеров» о преступных действиях неизвестных. Когда потерпевший понял, что стал участником телефонного «шоу», деньги были уже на чужих счетах. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю напомнили: не совершайте никаких действий по инструкциям звонящих. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам и не будет спрашивать у вас три цифры с обратной стороны карты и коды из СМС. Будьте бдительны.