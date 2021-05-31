Жители Алтайского края летом смогут покупать билеты на поезд со скидкой

Холдинг «Российские железные дороги» предоставляет скидки для различных категорий пассажиров.

Фото: pixabay.com

Так, семьи с тремя и более детьми, младший ребёнок в которых не достиг 18 лет, при планировании путешествия по России на поезде могут воспользоваться специальной акцией «Большая семья». В рамках этого предложения многодетные семьи могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании со скидкой 20%. Предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей. В путешествие со скидкой можно отправиться с 1 июня по 31 августа. Чтобы получать скидки на поездки в течение всего лета, нужно зарегистрироваться в программе лояльности «РЖД Бонус». Кроме того, одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу АО «ФПК» и получить статус «Большая семья» в этой программе. Для этого необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга. Приобрести билет со скидкой можно на сайте компании «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожной кассе, указав номер участника программы лояльности «РЖД Бонус».

Дети младше пяти лет путешествуют бесплатно (если ребёнок не занимает отдельное место), в возрасте от 5 до 10 лет — по детскому тарифу, который составляет 35 процентов от стоимости взрослого. Также для повышения транспортной мобильности населения и развития внутреннего туризма ребята в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул могут воспользоваться скидкой 50%. Её предоставляют при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования (включая фирменные) и вагоны второго и третьего класса электропоездов дальнего следования, курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). Уже второй год подряд дети этого возраста могут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по маршруту в плацкартном вагоне, пишет пресс-служба правительства.