Давай с тобой сыграем в унисон: Алексей Подымкин выступит в Барнауле

2 июня 2021 года джазовый коллектив представит новую программу «Унисоны» на сцене краевой филармонии.

Почему «Унисоны»? Потому что это то, чего не хватает нам всем в последнее время — внимательно слушать и слышать друг друга. Многоголосие прекрасно, но истина в простоте унисона, считает музыкант. По стилистике новая программа близка к классическому джазовому направлению. Композиции без сложных размеров, гипнотизирующих риффов, романтических мотивов и загадочных гармоний. Всё выдержано в традиции, сформировавшейся в 50–70 годы ХХ столетия. Это свинг и всё, что с ним связано, с редкими вкраплениями балладной лирики и латиноамериканских ритмов. Часть программы посвящена творчеству Чика Кориа, недавно ушедшего выдающегося музыканта и композитора. Вместе с Алексеем Подымкиным в программе участвуют его давние партнёры и близкие друзья — контрабасист Владимир Кольцов-Крутов и барабанщик Алексей Беккер.

Алексей Подымкин родился и вырос в Барнауле. В 1984 году, ещё учась на фортепианном отделении Барнаульского музыкального училища, собрал свой первый джазовый квинтет и в январе 1985 года дебютировал с этим ансамблем на джазовом фестивале в Новосибирске. В 1995 году переехал в Новосибирск и активно включился в джазовую жизнь столицы Сибири — записал свой первый диск (Silver Quintet с А. Лобановым и В. Тимофеевым), создал ансамбли (в 1996 году «Арт-трио», в 1998-м совместно с бас-гитаристом Олегом Петриковым группу NewTone), выступал и записывался в студии с приезжающими в Сибирь джазовыми звёздами — Давидом Голощёкиным, Игорем Бутманом, Валерием Пономарёвым, Аркадием Шилклопёром, Валерием Колесниковым, Джо Локком, Томми Кэмпбеллом, Джейн Паркер, Тимом Армакостом, Биллом Скитом, Ричи Коулом, Джесси Джонсом.

С 2003 года постоянно живёт в Москве. За это время зарекомендовал себя на джазовой сцене столицы как яркий и самобытный музыкант, сотрудничает с лучшими московскими исполнителями и приезжающими из-за границы музыкантам. С 2006 года Алексей Подымкин — один из организаторов фестиваля «Джаз-экспресс в Твери». В родной город музыкант регулярно приезжает с концертами, радуя любителей джаза хорошей музыкой. Начало концерта в 19:00, ул. Ползунова, 35. Возрастное ограничение 12+.