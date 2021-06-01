Ещё два питомца появились в барнаульском зоопарке

Вчера, 31 мая 2021 года, косуля подарила миру двух чудесных детёнышей.

Кадрами первых часов жизни двух маленьких косулят поделились в Instagram барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Гости уже могут наблюдать за пополнением. Однако их попросили вести себя у вольеров с новорождёнными как можно тише и спокойнее.