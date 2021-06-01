«Коммунальщик» приглашает на первые домашние матчи сезона

2 и 3 июня барнаульский «Коммунальщик» проведёт первые домашние поединки в нынешнем чемпионате России по хоккею на траве среди женских команд Суперлиги. На своём поле наши хоккеистки примут волгодонскую «Дончанку».

Фото: Ярослав Махначёв

В нынешнем сезоне «Коммунальщик» пока играл только на выезде: дважды уступил действующему чемпиону страны «Динамо-Электросталь» (2:7, 3:5), обыграл «Санкт-Петербург УОР № 2» (2:1, 3:2), а в минувшие выходные проиграл в Москве команде «ЦОП Москомспорт» со счётом 2:3 в серии штрафных бросков и 2:3 в основное время.

Очередной соперник «Коммунальщика» — «Дончанка» из Волгодонска. Интересно, что эти две команды — единственные в истории российского хоккея на траве, которые участвовали абсолютно во всех чемпионатах страны. В прошлом сезоне барнаульская команда финишировала четвёртой, «Дончанка» заняла пятое место. В 2020 году чемпионат проводился по усечённой программе, соперники встречались друг с другом всего по три раза. «Коммунальщик» выиграл 4:1, 3:2. В заключительном туре команды сыграли вничью 2:2, а по буллитам удачливее оказалась «Дончанка» (5:4).

Начало матчей в 19:00. Игры пройдут на стадионе «Коммунальщик» (ул. Малахова, 134).