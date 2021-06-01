Летняя оздоровительная кампания началась в Алтайском крае

Сегодня, 1 июня 2021 года, первыми в регионе начали принимать детей 52 загородных учреждения, в том числе пять санаториев. Позже при школах откроют 805 групп дневного пребывания.

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Смены в 2021 году будут короче — по 14 дней, но их будет больше, чем обычно, — сразу 68. При этом наполняемость лагерей увеличили с 50 до 75%. Планируется, что в Алтайском крае в этом году отдохнут 25 тысяч детей.

Уже подано 16 900 заявок, а выкуплено 10 828 путёвок. Такая активность объясняется дополнительной поддержкой, которую получают родители, помимо компенсации из краевого бюджета.

Напомним, с 25 мая в России действует программа кешбэка за отдых детей. Эту инициативу озвучил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Размер возмещения может составить до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. В Алтайском крае в этой программе участвуют 45 загородных лагерей.

Получить скидку можно за отдых, заканчивающийся до 15 сентября. Также предусмотрен возврат средств за путёвки, приобретённые до 25 мая 2021 года. Сделать это можно через портал госуслуг, пишет пресс-служба Алтайского края.

Узнать подробнее и оформить кешбэк за поездку в оздоровительный лагерь можно на портале Ростуризма мирпутешествий.рф и сайте краевого центра детского отдыха zayavka22.ru. Также действует горячая линия по вопросу компенсации стоимости путёвок в детские лагеря России +7-800-200-34-11.