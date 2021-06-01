Стало известно, когда завершится строительство дороги по Северному Власихинскому проезду в Барнауле

На сегодняшний день там готовятся к укладке асфальта.

Фото: администрация Барнаула

Сейчас в рамках строительства дороги по проезду Северному Власихинскому в Барнауле выполнены земляные работы на основной проезжей части и местах парковок.

На объекте полностью построена ливневая канализация и другие необходимые коммуникации, проведено переустройство сетей водо- и газопровода, связи, сформировано «корыто» под автомобильную дорогу.

К 1 сентября 2021 года здесь появится новая дорога протяженностью 1 км 600 метров и шириной 7,5 метра, а в местах примыкания к улицам Попова, Сергея Ускова она будет увеличена до 10 метров.

Также с обеих сторон дороги появятся новые тротуары, парковки, будут установлены посадочные павильоны и уличное освещение, проведено благоустройство территории, высажены деревья и кустарники.

В пресс-службе мэрии напомнили, что к строительству автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому от ул. Попова до проспекта Энергетиков приступили в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость работ составляет 249,5 млн рублей.

Кроме того, строительство участка проезда Северного Власихинского от проспекта Энергетиков до Павловского тракта продолжится в рамках индивидуальной программы развития Алтайского края. В настоящее время здесь выполняется устройство ливневой канализации, завершена обратная засыпка траншеи, выводятся горловины колодцев до рабочих отметок. До конца года будет уложен асфальт, выполнено обустройство и благоустройство территории. Стоимость работ — 116,2 млн рублей.

Строительство этой автомобильной дороги позволит обеспечить безопасный и комфортный подъезд к построенным многоквартирным жилым домам, а также снизить транспортную загруженность улиц Власихинской, Балтийской и Сергея Ускова.