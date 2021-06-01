В Барнауле осудят трёх закладчиков наркотиков

Преступную деятельность наркосбытчики осуществляли с апреля по июнь 2020 года.

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В преступный сговор с неустановленными лицами обвиняемые вступили, связавшись с ними в интернете. Они получали наркотики через тайники-закладки, а потом формировали оптовые и розничные закладки с наркотическими средствами на территории Барнаула и Новоалтайска. Информацию о нахождении подобных мест передавали соучастникам, незаконно получая за это денежное вознаграждение в виде биткоинов.

Деятельность группы лиц пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю. Из незаконного оборота полицейские изъяли около 700 граммов синтетических наркотиков, которые находились в тайниках на территории Барнаула и в лесном массиве. Кроме того, были обнаружены и изъяты средства фасовки, мобильные телефоны, банковские карты различных банков.

В настоящее время уголовное дело в отношении трех наркосбытчиков направлено в суд. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ и ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет организованной группой лиц в крупном и особо крупном размерах». Санкции статьи обвинения предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, пишет пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.