В художественном музее открылась персональная выставка Владимира Васильева

Выставка акварелей проводится в рамках фестиваля «Алтай» приглашает друзей», а Васильев — наставник коллектива с момента его основания

Фото: ansambl-altai.ru

Экспозиция станет одной из интереснейших составляющих фестивального празднования 10-летия молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай». Название выставки символично – «До и После». В марте прошлого года вышел сборник стихов и большой каталог живописи Владимира Васильева с этим названием. А через неделю из-за пандемии весь мир разделился на до и после. В этом мистическом совпадении – отражение изменений и в собственной творческой жизни мастера. Для Васильева-художника период пандемии стал творческой «болдинской» весной — изоляция дала ему возможность полностью отдаться своей страсти и посвятить всего себя реализации своих художнических устремлений. В экспозиции — 78 акварельных произведений. Представлены все жанры, в которых работает художник: портрет, натюрморт, пейзаж, сюжетно-тематическая композиция и эскизы к спектаклям. Выставка носит ретроспективный характер. Самая ранняя работа относится к 2001 году. Большое количество произведений — это новинки, написанные в годы пандемии. Они ещё нигде не публиковались и не демонстрировались. Автор впервые представляет их широкой публике именно в нашем художественном музее — в этом эксклюзивная особенность выставки.

Фото: ghmak.ru

Владимир Васильев — живая легенда не только российской, но и мировой культуры — известен более всего как великий танцовщик ХХ века, хореограф, режиссёр, педагог, общественный деятель. О нём снято множество фильмов, написаны книги, его именем названа звезда, его чествуют в главных столицах мира. В последнее время Васильев выступает как постановщик балетных и оперных спектаклей, учитель молодёжи, драматический актёр и чтец; он снимает фильмы, пишет стихи и картины. Живопись стала вторым призванием Васильева. Немногие знают об этой стороне его многогранного таланта. Художественное образование Владимир Васильев получал не в классах школы или института, а в мастерских друзей художников, с юности изучая наследие великих мастеров прошлого по книгам и каталогам и посещая музеи и галереи по всему миру. К акварели он пришёл неожиданно для себя около 20 лет назад. До этого работал маслом, пастелью, а акварель не давалась. И вдруг однажды случился прорыв: получилось что-то интересное. И акварель захватила — она всегда была под рукой, её можно было легко использовать в интенсивных передвижениях по всему миру. С 2005 года Васильев начал создавать живописные эскизы для оформления своих спектаклей. Он оформил уже более десяти своих постановок, среди которых «Щелкунчик», «Жизель», «Дон Кихот», «Макбет», «Красный мак», «И воссияет вечный свет» (на «Реквием» В. А. Моцарта) и другие.

Эскиз к спектаклю «Блуждающие звёзды», фото: ghmak.ru

Артистическое дарование Владимира Васильева безоговорочно признали профессиональные художники и искусствоведы, приняв его в свои союзы: сегодня он член Творческого союза художников России и Союза художников Татарстана.

Президент Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова так отзывалась о живописном творчестве любимого артиста:

«…Чтобы стать художником в области пластических искусств, необходимо ещё одно качество — особое видение, особый художнический глаз. Природа дала Васильеву это особое зрение… В его живописи, будь то акварель или масло, видна его пластическая одарённость. Сегодня он может с полным правом говорить о себе как о профессиональном художнике».

У Художественного музея Алтайского края своя собственная история взаимоотношений с Владимиром Васильевым. В 2011 году он посетил проходившую в музее выставку «Солнечные краски Италии» и высоко оценил выполненную работу. В декабре 2018 года сотрудники музея сделали экспозицию выставки его графических произведений в концертном зале «Сибирь». Рисунки и акварели Владимира Васильева, размещённые в фойе концертного зала, продемонстрировали алтайскому зрителю ещё одну яркую грань таланта великого артиста — художника, успешно проявляющего себя в области изобразительного искусства, тонко чувствующего натуру и обладающего высоким техническим мастерством акварелиста.

Владимир Васильев во всех своих творческих ипостасях всегда отдаётся своему делу страстно и полностью — без остатка. Иначе он не может. После ухода из Большого он много и плодотворно работает как художник. Результатом этой работы с 2000 года стали 36 выставок в музеях, галереях, салонах в Москве, Петербурге, Казани, Пскове, Перми, Воронеже, Угличе, во Франции, Италии, Болгарии, Бразилии, Литве. Выставка будет работать до 26 июня 2021 года. Адрес музея: М. Горького, 16, тел. (385-2) 50-22-27. Возрастное ограничение 6+.