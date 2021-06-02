Аномально жаркую погоду прогнозируют в Алтайском крае

В регионе объявили штормовое предупреждение.
До 5 июня 2021 года в Алтайском крае температура воздуха будет превышать 30° С.
Отметим, что в Барнауле в этот период также будет жарко. Воздух прогреется до +33° С. Но с 3 июня в городе пройдут кратковременные дожди и грозы.
При жаре главная опасность для человека — перегревание, угроза повышения температуры тела выше нормы (37,0°С). При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца. Каковы симптомы перегревания? Покраснение кожи (ожоги), сухость во рту, сильная жажда, возможно даже потеря сознания и остановка дыхания и сердца. Если у человека всё же случился тепловой удар, сразу уложите его в тени, на месте, продуваемом ветром; заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью. Иногда могут понадобиться даже искусственное дыхание и массаж сердца.
Спасатели рекомендуют:
Если вашей жизни угрожает опасность или вы стали свидетелем несчастного случая, в результате которого необходима помощь специалистов, звоните по единому телефону всех спасательных служб – 112.
В Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также сообщили, что ночью и утром 2 июня 2021 года метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Уровень загрязнения ожидается низкий.