Аномально жаркую погоду прогнозируют в Алтайском крае

В регионе объявили штормовое предупреждение.

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До 5 июня 2021 года в Алтайском крае температура воздуха будет превышать 30° С.

Отметим, что в Барнауле в этот период также будет жарко. Воздух прогреется до +33° С. Но с 3 июня в городе пройдут кратковременные дожди и грозы.

При жаре главная опасность для человека — перегревание, угроза повышения температуры тела выше нормы (37,0°С). При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца. Каковы симптомы перегревания? Покраснение кожи (ожоги), сухость во рту, сильная жажда, возможно даже потеря сознания и остановка дыхания и сердца. Если у человека всё же случился тепловой удар, сразу уложите его в тени, на месте, продуваемом ветром; заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью. Иногда могут понадобиться даже искусственное дыхание и массаж сердца.

Спасатели рекомендуют:

Не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду. Головной убор обязателен!

Пейте больше воды: выделяемый кожей пот приводит к её охлаждению. Употребляйте чуть больше соли: когда потеешь, соль выводится из организма, а это вредно.

Безопаснее всего загорать до 11 часов утра и после 17 часов дня. Самое вредное солнце — полуденное.

Пользуйтесь защитным кремом.

Не злоупотребляйте спиртным!

Будьте осторожны при отдыхе у воды!

Обеспечьте строгий контроль за детьми! Купание безопасно только на проверенных и официально принятых пляжах!

Если вашей жизни угрожает опасность или вы стали свидетелем несчастного случая, в результате которого необходима помощь специалистов, звоните по единому телефону всех спасательных служб – 112.

В Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также сообщили, что ночью и утром 2 июня 2021 года метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Уровень загрязнения ожидается низкий.