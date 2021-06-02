День здорового питания, кто такие мелиораторы и при чём здесь стоматологи: рассказываем о праздниках 2 июня

2 июня — это уже второй день лета. Чудесное время, когда впереди целых три месяца тепла и радости. Между тем есть повод и повеселиться, так как сегодня отмечается сразу несколько праздников. «Вечерний Барнаул» рассказывает, кого сегодня нужно поздравить.

Фото: canva.com

2 июня — 153-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 212 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 мая Юлианского календаря.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Цель праздника — напомнить людям о том, что они ответственны за то, что едят, и за своё здоровье. Этот праздник появился недавно, но уже успел попасть в тренд. Почти каждый из нас рано или поздно задумывается о своём питании. Сам Гиппократ — гуру медицины — сказал: «Мы есть то, что мы едим». Он был уверен, что все болезни у человека появляются в результате нарушения питания. Так что отметим это день с яблоками, редиской и другой полезной пищей!

Фото: canva.com

К слову, тема здорового питания детей всё чаще поднимается в СМИ. В современном мире так много соблазнов в виде фастфудов и вредной еды, что взрослым нужно внимательнее относится к этому вопросу. Кстати, накануне Дня защиты детей в рамках Диалог-центра на базе барнаульской школы № 31 состоялся круглый стол по вопросу организации бесплатного горячего питания для школьников. На совещании был поднят вопрос культуры питания и фастфуда. Подробности читайте по ссылке.

День мелиоратора

Фото: canva.com

У вас есть знакомый мелиоратор? Обязательно поздравьте его с профессиональным праздником! Мы почти уверены, что сейчас вы улыбаетесь, а в голове возник вопрос о том, что это за профессия такая. Не нужно сразу обращаться к поисковику, мы всё расскажем!

Мелиоратор, на самом деле, нужный человек. Он работает над повышением качества земель, осушая, удобряя или орошая их. В результате его трудов можно улучшать урожайность. Не зря дата, посвящённая этим профессионалам, закреплена на официальном уровне.

В этот день отмечают праздник все, кто имеет отношение к сельскому хозяйству: агрономы, механики, инженеры, фермеры, водители, руководители предприятий. Кроме того, День мелиоратора в России считают своим студенты, преподаватели, выпускники профильных учебных заведений. Непременный атрибут праздника — сноп пшеницы, который размещают в помещениях. Он является символом плодородия. Также обычай подразумевает проведение застолий, в которых принимают участие аграрии и их близкие люди. Зачастую торжества проходят под открытым небом. Собравшиеся готовят блюда на огне, произносятся поздравления и тосты. Кстати, а как же совместить этот праздник с предыдущим?..

День запуска бумажных змеев и самолётиков

Фото: canva.com

Лето радует нас яркими и волшебными праздниками. Один из таких — День запуска воздушных змеев и бумажных самолётиков.

Воздушные змеи существовали ещё во II веке до нашей эры! Они были похожи на рыбок, бабочек, птичек. Самая популярная модель у наших предков — воздушный дракон. В XVIII веке учёные применяли их для изучения погодных условий и природных явлений. Любопытно, что в конце XIX века воздушные змеи выполняли роль радиоантенн, а в военные времена использовались для наблюдения за врагом.

К слову, в книгу рекордов занесён самый большой змей — его площадь 1 000 квадратных метров!

Сложно точно сказать, когда именно бумажные самолётики были изобретены. Но это сегодня и не так важно, главное, они до сих пор доставляют радость. Мы уверены, что прямо сейчас вам захотелось вспомнить этот простой навык складывания бумажного самолётика. Не останавливайте себя — сделайте самолётик и запустите его!

Кстати, самый маленький бумажный оригами-самолётик был создан под микроскопом господином Наито из Японии. Он сложил самолётик из листа бумаги размером 2,9 кв. миллиметра. После изготовления, самолётик был помещён на кончик швейной иглы.

Тимофей Грядочник

Фото: fotoload.ru

Сегодня отмечается народный праздник Тимофей Грядочник. В церковном календаре это день почтения памяти святого Тимофея, князя Псковского, в миру благоверного князя Нальшанского Довмонта. Другие названия праздника: Огуречник, Огородное прясло, Тимофей, Тепловей. Этот день в народе прозвали Грядочником потому, что он приходил на фазу активных огородных работ. 2 июня было принято молиться святому Тимофею о хорошем урожае.

На этот день приходилась пора высадки огурцов. «Пришёл Тимофей — сей огурцы скорей», — говорили в народе. С посевом был связан целый ритуал. Хозяйка вставала рано утром и шла на огород, да так, чтобы её никто не заметил. Первую огуречную грядку нужно было засевать молча и быстро, причём, если кто-то спрашивал, чем женщина занимается, чаще всего получал в ответ: «Гусениц собираю», «Траву полю». Про огурцы нельзя было говорить ни слова, чтобы не сглазили. Сами грядки тоже скрывали, траву возле них почти не выпалывали, чтобы она прятала огурцы от посторонних глаз.

Какие ещё праздники отмечаются в мире сегодня?

Фото: canva.com

День любви к своему стоматологу

День спутникового мониторинга и навигации

День курицы-гриль

День портных

Международный день очистки водоёмов

Именины 2 июня отмечает Александр, Алексей, Иван, Никита, Тимофей. Не забудьте сегодня поздравить их с днем ангела.