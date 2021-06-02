Дерби по-барнаульски. Принципиальный матч первенства ЛФК сыграли в Барнауле

В рамках очередного тура футбольного первенства России среди команд ЛФК «Темп» на своём поле обыграл одного из главных соперников — земляков из «Полимера» — 3:1.

Фото: Владимир Мартынов.

Недавние соперники

«Полимер» — одна из старейших команд края, появившаяся ещё во времена СССР. «Темп» — дерзкий новичок, звезда которого зажглась год назад. Но за короткий срок команды уже успели стать принципиальными соперниками. В прошлом сезоне, например, «Темп» обошёл земляков в чемпионской гонке первенства краевой федерации футбола. «Полимер» ответил победой в Кубке края, обыграв «оранжевых» в финале в очном противостоянии.

В этом году «Темп» и «Полимер» соперничают уже на новом уровне — первенстве ЛФК. «Полимер», опять же, здесь старожил, «Темп» дебютирует в новом для себя сезоне.

Судьба свела команды уже на групповом этапе турнира — в квартете «Юго-Западный» зоны «Сибирь». Перед очным противостоянием команды провели по два матча: «Полимер» сыграл две нулевые ничьи с бийским «Строителем» и междуреченской «Распадской», «Темп» также разошёлся миром с этими соперниками, правда, ничьи были результативными – 3:3 и 1:1 соответственно.

На последних минутах

Такого футбольного праздника, который случился в день матча «Темп» — «Полимер», не бывает даже во время игр «Динамо». И сейчас я даже не о событиях на поле, а о предшествующих ему. Уже за час до игры в манеже и вокруг него было весело — всевозможные конкурсы, фотозоны и другие развлечения. Руководство клуба сделало всё, чтобы первая домашняя игра на новом уровне запомнилась болельщикам.

«Полимер» открыл счёт в концовке первого тайма ударом с пенальти. Вратарь хозяев Антон Трубин хоть и известен своим умением отражать одиннадцатиметровые, на сей раз не спас. В перерыве главный тренер «Темпа» Иван Старков сделал лишь одну замену, однако едва начался второй тайм, как начал выпускать на поле свежих игроков, что дало результат. На 77-й минуте «Темп» сравнял счёт, а через пять минут вышел вперёд. Кто знает, смог бы «Полимер» отыграться, но за минуту до конца основного времени, получив вторую жёлтую карточку, поле покинул Владимир Венедиктов, а через минуту нападающий «Темпа» Евгений Цвык установил окончательный счёт в матче — 3:1. «Темп» возглавил таблицу «Юго-Запад», а «Полимер» пока идёт в аутсайдерах.

Профессиональный подход

«Темп» в нынешнем сезоне ставит для себя амбициозные цели — победить и в первенстве ЛФК, и в Кубке Сибири. Последняя задача особенно интересна — победитель Кубка получает возможность сыграть в Кубке России против профессиональных коллективов. При этом президент «Темпа» Александр Бродников в очередной раз перед сезоном подчеркнул: его команда — не конкурент ни «Динамо», ни «Полимеру», ни любым другим краевым коллективам.

— «Темп» — команда для развития молодёжи, — говорит Александр Бродников, уточняя, что о переходе в профессиональный футбол на данный момент мыслей нет.

Тем не менее подход к делу в «Темпе» профессиональный. Полузащитник Максим Цвык, в свое время игравший в системе донецкого «Шахтера», отмечает, что предсезонка в «Темпе» по своему содержанию и структуре ничем не уступает ведущим клубам.

— Мы плодотворно поработали на сборах, проводили по две тренировки в день, достаточно времени уделяли теоретическим занятиям. Многие из игроков впервые готовились в таком режиме, — рассказывает главный тренер Иван Старков. — Из 31 человека, участвовавшего в предсезонной подготовке, надо было выбрать 25, это оказалось непросто. Те, кто в состав не вошел, хорошие футболисты, просто они не вписываются в нашу схему игры.

Основная схема, которую Иван Старков выбрал на сезон, — 4–3–3. Конечно, есть и план Б, но все же в приоритете атакующий футбол, игра в три форварда.

— Возможно, в этом есть что-то авантюрное, но при правильной игре мы будем создавать гораздо больше голевых моментов, чем соперники. Болельщикам такой футбол нравится, — считает Старков.

Перед стартом сезона «Темп» подписал соглашение с ведущей мировой компанией в сфере спортивной статистики и аналитики — InStat. Теперь уже на следующий день после игры Старков имеет на руках полную статистическую раскладку о своих футболистах: кто сколько пробежал, сделал передач, нанес ударов, вовремя открылся под пас и так далее. Кстати, «Темп» — лишь вторая непрофессиональная команда в стране, которая работает с InStat.

Кругом наши

Первенство ЛФК в зоне «Сибирь» тем временем подошло к экватору первого этапа. В турнире участвует 14 команд, разбитых на три подгруппы по географическому принципу (должно было 15, но в последний момент снялся «Новокузнецк»). По регламенту после этапа три лучшие команды с каждого этапа выходят в следующую стадию, где уже будет одна группа из девяти команд. По двухкруговой системе участники и определят победителя турнира. Помимо «Темпа» и «Полимера» Алтайский край в турнире представляют молодежное «Динамо», барнаульский «Алтай», рубцовское «Торпедо» и бийский «Строитель» — наш регион единственный, имеющий столь обширное представительство в сибирской зоне. После первого круга в активе «Строителя» три ничьи, у «Темпа» — победа и две ничьи, у «Полимера» — поражение и две ничьи. В квинтете «Центр» у «Алтая» победа, ничья и два поражения, «Динамо-М» победило и трижды проиграло, «Торпедо» имеет лишь одну ничью при трёх поражениях.