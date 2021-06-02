Болеем за наших! Барнаульские футболисты сыграют на чемпионате Европы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил фамилии футболистов, которые войдут в заявку команды на чемпионате Европы. В их числе – воспитанники барнаульского футбола: нападающий «Спартака» Александр Соболев и вратарь «Рубина» Юрий Дюпин.

Александр Соболев и Юрий Дюпин на автограф-сессии в Барнауле. Фото: Ярослав Махначёв.

На счету Соболева уже пять матчей и два гола за сборную. Дюпин впервые получил вызов в национальную команду в марте, но в матчах еще не участвовал. В контрольном матче против Польши, который состоялся 1 июня, оба вошли в заявку, но на поле не появились.

Потенциально в заявке могли оказаться ещё два барнаульских футболиста — полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров, которых Черчесов вызывал в сборную во время отборочных и товарищеских матчей, но на сей раз главный тренер решил обойтись без этих игроков.

Добавим, что барнаульские футболисты не впервые станут участниками крупных турниров – Алексей Смертин выступал на чемпионате мира 2002 году и Евро-2004, а Александр Ерохин выходил на поле в матчах чемпионата мира-2018, проходившего в России.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июлях. Игры турнира примут несколько городов, в том числе и Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген). Перед этим 5 июня россияне сыграют заключительный контрольный матч перед турниром со сборной Болгарии.