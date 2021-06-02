«Идеальный день для высадки огурцов»: народные приметы на 2 июня

Летние приметы хорошим тем, что, как правило, предвещают только хорошее.
2 июня наши предки отмечали день Фалалея Огуречника. «Фалалей-тепловей — досевай огурцы скорей!» А так как огурец — главный летний овощ — созревает одним из первых, урожай приносит весь сезон, а консервированный кормит нас всю зиму, то день, посвящённый посадке этого овоща, оставить без внимания нельзя.
Фалалеев день был идеальным для высадки огурцов. Многие уже, конечно, посадили зеленцы, но можно сделать и второй заход. Считалось, что качество огурцов напрямую зависит от времени и погоды при посадке. Опытные хозяева старались заводить ранние, средние и поздние огурцы. Каждый вид был нужен в хозяйстве. Тем более, что народная кулинария предлагала много способов заготовить овощи на зиму.
Считалось важно высадить огурцы подальше от лишних глаз. Этот процесс не стоило видеть не только соседям, но и своим домочадцам, которые не занимались огородными работами. Овощ, который появлялся первым, не следовало есть. Его закапывали на огороде, чтобы улучшить урожайность. Если кто-то со злым взглядом смотрел на посадку огурцов, те вырастали кислыми и жёлтыми, а также быстро высыхали.
Каков Фалалей!
Народные приметы дня: