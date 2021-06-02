«Подтопленных домов нет»: в Алтайском крае гидрологическая обстановка на контроле

По данным на утро 2 июня 2021 года в регионе уровень воды в реках ниже критического.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В результате подъёма уровня воды в Оби в районе Барнаула до отметки 560 сантиметров частично подтоплены 65 приусадебных участков в микрорайоне Затон. Наблюдается незначительный рост уровня воды (рост на 2 см за 12 часов).

Дороги федерального, регионального, межмуниципального значения открыты во всех направлениях для всех видов транспорта.

31 мая среднесуточные температуры воздуха в горах Алтая вновь превысили отметку +5°С, в результате чего возобновился режим интенсивного снеготаяния в зоне залегания сохранившихся снегозапасов. Тем не менее динамика уровня воды в верховьях реки Катунь остается отрицательной. Небольшой рост также сохраняется у села Усть-Чарышская Пристань, а выше по течению наблюдается постепенное снижение уровня воды. На остальных водных объектах бассейна верхней Оби гидрологическая обстановка стабильная, наблюдаются незначительные изменения уровня воды.

Подтопление жилых домов в ближайшие сутки не прогнозируется.

Обстановка находится на постоянном контроле в Центре управления в кризисных ситуациях, налажен постоянный информационный обмен в тесном взаимодействии с местными администрациями. Организовано постоянное информирование граждан, круглосуточный мониторинг уровня воды.

Если ваш дом попадает в зону возможного подтопления, следите за информацией в местных средствах массовой информации, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Примите к сведению и выполняйте все рекомендации местных властей, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.