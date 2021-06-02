Рассказываем, чем занять детей во время летних каникул в Барнауле

Комитет по образованию для детей подготовил план городских мероприятий, которые они могут посетить летом.
С июня по август развлекательные программы подготовили культурно-досуговые учреждения:
Под их руководством для школьников организуют праздник мороженого, фольклорный праздник, краевые творческие фестивали, беседы о здоровье и безопасности, исторические и патриотические часы, различные мастер-классы.
Централизованная библиотечная система с понедельника по пятницу будет проводить интеллектуальные игры, правовые часы, конкурсы чтецов и библиотечный квилт. Здесь школьники познакомятся с новыми литературными произведениями, писателями-земляками, а также узнают о своих правах и обязанностях, о вредных и полезных привычках.
Учреждения дополнительного образования, такие как школы искусств и художественные школы, проведут для детей пленэры, репетиционные занятия для ансамблей и оркестров, выставки творческих детских работ, где продемонстрируют результаты работы учащихся в завершившемся учебном году, пишет пресс-служба мэрии.
Барнаульский планетарий предлагает детям принять участие в астрологических площадках и понаблюдать за солнцем и солнечным затмением в облачную погоду с помощью телескопа.
В Парке культуры и отдыха «Центральный» пройдут тренировки, детские игровые программы и программы для подростков по различной тематике. В период каникул в парке будет выступать вокально-инструментальный ансамбль «Амадео», а к 135-летию парка пройдёт акция «Будь в центре. Лето-2021» с играми, мастер-классами и экскурсиями.
Музей «Город» организует в школах выездные занятия и экскурсии в стенах музея.
Во всех пяти районах Барнаула планируются спортивные площадки по месту жительства в рамках проекта «Дворовый инструктор».