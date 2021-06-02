Рассказываем, чем занять детей во время летних каникул в Барнауле

Комитет по образованию для детей подготовил план городских мероприятий, которые они могут посетить летом.

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С июня по август развлекательные программы подготовили культурно-досуговые учреждения:

Дворец культуры «Южный»,

Дворец культуры Барнаула,

Научногородокское клубное объединение,

Дом культуры «Центральный»,

Дом культуры «Октябрьский»,

городской комитет по культуре.

Под их руководством для школьников организуют праздник мороженого, фольклорный праздник, краевые творческие фестивали, беседы о здоровье и безопасности, исторические и патриотические часы, различные мастер-классы.

Централизованная библиотечная система с понедельника по пятницу будет проводить интеллектуальные игры, правовые часы, конкурсы чтецов и библиотечный квилт. Здесь школьники познакомятся с новыми литературными произведениями, писателями-земляками, а также узнают о своих правах и обязанностях, о вредных и полезных привычках.

Учреждения дополнительного образования, такие как школы искусств и художественные школы, проведут для детей пленэры, репетиционные занятия для ансамблей и оркестров, выставки творческих детских работ, где продемонстрируют результаты работы учащихся в завершившемся учебном году, пишет пресс-служба мэрии.

Барнаульский планетарий предлагает детям принять участие в астрологических площадках и понаблюдать за солнцем и солнечным затмением в облачную погоду с помощью телескопа.

В Парке культуры и отдыха «Центральный» пройдут тренировки, детские игровые программы и программы для подростков по различной тематике. В период каникул в парке будет выступать вокально-инструментальный ансамбль «Амадео», а к 135-летию парка пройдёт акция «Будь в центре. Лето-2021» с играми, мастер-классами и экскурсиями.

Музей «Город» организует в школах выездные занятия и экскурсии в стенах музея.

Во всех пяти районах Барнаула планируются спортивные площадки по месту жительства в рамках проекта «Дворовый инструктор».