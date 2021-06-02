Ремонт и строительство улично-дорожной сети Барнаула в разгаре

Улица Кулагина, достаточно напряжённая автомагистраль, давно требовала основательного ремонта. В этом году нацпроект «Безопасные качественные дороги» позволил начать здесь полномасштабный капремонт.

Чтобы разгрузить ул. Кулагина от стоящих у обочины автомобилей, будут построены новые парковочные места.

Фото: Андрей Чурилов

На ул. Кулагина и в обычное время напряжённый автомобильный трафик: здесь много предприятий, улица является транзитной для большегрузного автотранспорта, вывозящего на городские стройки песок и щебень с речного порта. А сейчас на улице просто тесно. На всём протяжении улицы, а это более двух километров, ведётся капитальный ремонт проезжей части, тротуаров, ливневой канализации. Проходящему автотранспорту и дорожной технике то и дело приходится вежливо уступать друг другу дорогу.

Работы ведет ООО ПСК «Индустрия». На объект дорожные рабочие и техника зашли после майских праздников, и на сегодня, по словам главного инженера предприятия Андрея Верлайна, выполнено порядка 40 процентов всех запланированных работ. А запланировано много. Кроме непосредственно ремонта проезжей части дорожники прочистили 300 м трубы ливневой канализации и 16 ливнеприёмников, построили 8 новых. Чтобы разгрузить улицу от припаркованных у обочин автомобилей, планируется создание новых парковочных мест. Общая площадь дополнительных парковок и примыканий составит 4,5 тыс. кв. м. Поэтому, как рассказал специалист, ежедневно на объекте работает 40 единиц рабочих и более двух десятков автомобильной и дорожной техники. Завершить все работы на улице планируется в июле. Главный инженер пояснил, что можно бы и раньше, но по проекту на всём протяжении устанавливается бордюрный камень, которого здесь никогда не было, а это работа ручная, трудоёмкая и требует времени.

После окончания работ на ул. Кулагина рабочие и техника перейдут на следующий участок — спуск от ул. Кулагина до ул. Понтонный Мост. Кроме ремонта проезжей части на спуске запланировано и строительство тротуаров. Таким образом, уже к осени посёлок Ильича с центром города свяжет современная, отвечающая всем нормативным требованиям дорога.

Кроме этих объектов бригады ООО ПСК «Индустрия» завершают ремонт дороги на ул. Парфёнова, где осталось закончить асфальтирование тротуара, а также на ул. Горнолыжной, где, кстати, строятся тротуары, которых здесь не было. И жители, и спортсмены, которые ходят по этой улице на горнолыжный комплекс «Авальман», будут передвигаться не по проезжей части, как сейчас, а по новым тротуарам, отсыпка основания которых уже завершается.

25,47 км составит общая протяжённость ремонта, строительства и реконструкции в 2021 году.

Ежедневно на объекте работает более 20 единиц автомобильной и спецтехники.

Фото: Андрей Чурилов

Напомним, что в Барнауле в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланированы работы по дорожному ремонту на 20 объектах, реконструкция 2 объектов: моста во Власихе и моста через Барнаулку на ул. Челюскинцев, а также строительство проезда Северного Власихинского от ул. Попова до проспекта Энергетиков. Объём средств на реализацию БКД в 2021 году, с учётом выполнения мероприятий по безопасности дорожного движения, составит 907,2 млн руб., из них 681,7 млн руб. из краевого бюджета и 225,5 млн руб. — из бюджета города.