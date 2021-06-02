Соцсети: в барнаульском баре произошла поножовщина

Одному из посетителей неизвестный нанёс ножевое ранение в грудную клетку и скрылся с места происшествия.

Фото: istockphoto

Об инциденте рассказали пользователи социальных сетей. По их словам, поножовщина произошла 1 июня 2021 года около 23:00 в барнаульском баре на улице Малахова. Они также сообщили, что нападавшему около 30 лет, худощавого телосложения, был одет в спортивный костюм.

Вскоре подозреваемого задержали, но ножа при нём не оказалось.

О состоянии пострадавшего неизвестно.

Официальной информации на момент публикации нет.