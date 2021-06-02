Три автомобиля столкнулись на Змеиногорском тракте в Барнауле

По словам очевидцев, с места происшествия на скорой увезли двоих пострадавших. Они в тяжёлом состоянии.

Фото: «Инцидент Барнаул»

ДТП произошло вчера, 1 июня 2021 года, на Змеиногорском тракте в районе Сибирской Долины. Администраторам паблика «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» в ОГИБДД Барнаула рассказали, что столкнулись Toyota Corolla, за рулём которой был мужчина 1979 года рождения, Hyundai Solaris под управлением мужчины 1956 года рождения и автомобиль JAC под управлением мужчины 1975 года рождения.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что у легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть, манипулятор частично съехал в кювет. На месте была большая пробка. Работали сотрудники ГИБДД Барнаула.