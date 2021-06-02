Турнир памяти отца футболистов Смертиных проведут в Барнауле

Фото: Ярослав Махначёв.

С 6 по 11 июня в Барнауле пройдёт V международный турнир памяти Геннадия Смертина — известного тренера, отца титулованных барнаульских футболистов Алексея и Евгения Смертиных.

Соревнования соберут в краевой столице свыше 100 юных футболистов из Новосибирска, Алматы, Москвы и Барнаула, которые сразятся за главный приз. Открытие 6 июня в 18:00 на фестивальной площадке Парка спорта Алексея Смертина, а перед этим с 14:00 до 17:00 состоятся турнир по футболу с детьми из интернатов Алтайского края в рамках социального проекта и мастер-класс от Алексея Смертина. 7, 8, 9 и 10 июня игры будут проходить с 10:00 до 14:00, 11 июня с 9:00 — решающие баталии турнира, после чего в 14:30 награждение победителей и церемония закрытия.

В течение всех дней турнира для гостей спортивного праздника будут работать интерактивные зоны, а для участников запланирована обзорная экскурсия по краевой столице, квест, тимбилдинг «Большие гонки», флэшмоб «Ковровая дорожка» и др.

Во время проведения международного турнира для зрителей будут разыграны различные призы, проведены конкурсы с подарками от партнёров мероприятия. Всем гостям и болельщикам фестиваля будет представлена возможность пообщаться с известными футболистами, взять у них автограф и сделать фото на память.

Проект реализуется за счёт средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, средств гранта губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, а также при поддержке постоянных партнёров.