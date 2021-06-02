Волонтёры трудились на гребном канале от рассвета до заката

Более 250 добровольцев помогали в организации II этапа Кубка мира по гребле. О том, как проходил день волонтёра, с какими трудностями пришлось столкнуться и как общаться с иностранцами, не зная общего языка, рассказала студентка педагогического университета Алёна Спиридонова.

Алёна Спиридонова с победителями заезда на 5 км на каноэ из Кубы (слева) и из Мексики (справа). Фото из архива Алёны Спиридоновой

Преодоление себя

Узнав, что идёт набор волонтёров на Кубок мира по гребле, Алёна не задумываясь сразу подала заявку. Ключевое требование было — знание иностранных языков, а девушка как раз по направлению своего обучения специализируется на изучении английского и немецкого. В волонтёрстве она не новичок, занимается этим со старших классов школы. Вспоминает, что попала в волонтёры спонтанно, просто искала какую-либо активность вне уроков. Сейчас Алёна состоит в студенческом сервисном отряде АлтГПУ «Пангея». Так что опыт в организации различных мероприятий есть, в том числе международного класса. Например, в 2016 году она сопровождала китайскую делегацию в рамках Российско-китайского молодёжного туристического форума.

— Волонтёрство для меня — это всегда головокружительные события, новые знакомства, немыслимые истории коллег, которые ты слушаешь открыв рот и думаешь порой про себя: как же скучно я живу по сравнению с этими людьми. Так же и про преодоление себя. В какой-то мере мы всегда выходим из зоны комфорта и становимся частью события, от которого не всегда знаешь, чего можно ожидать. Но мы всегда стараемся сделать так, чтобы мероприятие прошло идеально для всех участников, зрителей и гостей, — делится Алёна Спиридонова.

Рассказать и показать

Все волонтёры перед Кубком по гребле прошли специальное обучение по разным кластерам: атташе (сопровождающие делегаций), организаторы церемоний, кейтеринг (услуги питания), работающие только со зрителями, помощники по медицинскому обслуживанию и многие другие.

Фото из архива Алёны Спиридоновой

Алёна Спиридонова отвечала за деятельность города-организатора в сфере гостеприимства. Каждый день она вставала буквально с рассветом, а возвращалась домой уже после заката. Утром волонтёр ехала в аэропорт встречать иностранных гостей: спортсменов, болельщиков, судей. Она знакомила их с туристическими особенностями, историей города, края. Затем Алёна направлялась на гребной канал, где также рассказывала о нашем регионе иностранцам, помогала им при необходимости сориентироваться на местности, проводить на искомый объект или оказывала услуги переводчика.

— Бывало и так, что некоторые спортсмены обращались за помощью, так как не знали общепризнанного английского языка. Тогда мы привлекали волонтёров, которые владеют французским, итальянским, китайским и даже португальским языком. Но не всегда они оказывались рядом, тогда приходилось объясняться при помощи жестов или использовать электронный переводчик. Правда, такое было очень редко. Как правило, хотя бы один человек из делегации знает английский на базовом уровне, и общий язык мы находили всегда, — рассказывает волонтёр.

Алёна Спиридонова: «Меня берет гордость за Барнаул, за Алтайский край, потому что мы реально можем организовывать такие масштабные мероприятия на высоком уровне, приятно удивлять гостей из других стран. Нам есть, что им показать и рассказать».

Алёна признает, что в начале соревнований пыталась вести подсчёт стран и спортсменов, с которыми ей удалось познакомиться, но уже пару дней спустя она бросила эту затею, потому что просто сбилась со счёта. И это немудрено. В Кубке мира приняли участие более 50 стран, более 400 спортсменов, плюс к этому вместе с ними были сопровождающие медики, тренеры, болельщики. Взаимодействовать Алёне приходилось со многими и на русском, и на английском, и на немецком языках. Среди них были чемпионы Олимпийских игр, Кубков мира, призёры Панамериканских соревнований, а также только начинающие спортсмены.

— Больше всего мне понравилось, конечно, общаться с участниками. Несмотря на их загруженный график и полную концентрацию на соревнованиях, они оказались очень открытыми, с неподдельным интересом слушали о нашем городе. А узнав какой-либо удивительный факт, продолжали расспрашивать, чтобы узнать все детали. Если честно, меня это поразило. Ещё, когда находишься в обществе профессиональных спортсменов, то напитываешься мотивацией от этих людей. У кого, как не у них, поучиться добиваться своей цели, — говорит Алёна.

Ещё волонтер отмечает, что всех иностранных гостей можно было поделить на два лагеря: одни уже были раньше в России, другие приехали впервые. Так вот вторые, уже, можно сказать, по классике, удивляются тому, что у нас всё не так, как им рассказывают или показывают в фильмах. Алёна говорит, что многие даже жалели, что им приходится уезжать и нет возможности остаться подольше и поближе познакомиться с культурой региона.

Приятный жест

Спортсмены, по словам волонтёра, остались довольны организацией мероприятия. А вот погоду ругали — она была нестабильной. Всем, как участникам, так и зрителям, пришлось пройти целое испытание. Порой соревнования останавливали из-за дождя. Но даже он не смог омрачить мероприятие.

— Все получили колоссальный заряд внутренней энергии, мотивацию больше заниматься спортом и ни в коем случае не бросать волонтёрскую деятельность, — делится Алёна. — Хочется чаще бывать на событиях такого масштаба. Ведь это прекрасная возможность поближе пообщаться с представителями других стран, других культур, и, конечно же, отличная практика разговорного иностранного языка. Помню, в последний день заездов я наблюдала за гонкой на каноэ среди мужчин на дистанции 5 км. После награждения подошла к победителям с просьбой сфотографироваться. Кубинец, занявший первое место, подарил мне свой сувенирный букет, а для фото даже надел на меня свою медаль.