Барнаульская волейболистка дебютировала в сборной России

Воспитанница барнаульской СДЮСШОР № 2 Екатерина Пипунырова впервые сыграла за основной состав сборной России по волейболу. Она появилась на площадке в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций, в котором российские девушки уступили Бразилии — 0:3.

Фото: из сети Интернет.

Главный тренер российской команды Серджио Бузато впервые включил в заявку Екатерину Пипунырову, которая вышла в стартовом составе и дебютировала в национальной команде, но вскоре была заменена. В следующем матче сборной 2 июня против Японии, который россиянки также проиграли 0:3, Пипунырова уже не играла.

Ранее сборная России в Лиге наций обыграла Германию (3:0), Бельгию (3:2) и уступила Нидерландам (1:3). 16 команд проведут круговой турнир, а затем четыре лучшие сборные сыграют полуфиналы и медальные матчи.

Ранее «Вечерний Барнаул» сообщал, что Екатерина Пипунырова вошла в расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпиаде. 21-летняя доигровщица краснодарского «Динамо» начинала свой спортивный путь в барнаульской СДЮСШОР № 2 под началом тренера Николая Гладских. В 15 лет спортсменка переехала в Краснодар, где четыре сезона выступала за дубль местного «Динамо» в Молодёжной лиге чемпионата России. Сейчас Пипунырова играет в основном составе краснодарского «Динамо» в чемпионате России среди женских команд Суперлиги.

В 2017 году Екатерина Пипунырова входила в юниорскую сборную России, с которой стала бронзовым призёром Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Через год с молодёжной сборной России — серебряным призёром чемпионата Европы, а потом взяла и бронзу чемпионата мира.