Общественные территории обработали от клещей в Барнауле

В городе дважды опрыскали противоклещевым препаратом больше 280 гектаров.

Фото: Администрация Барнаула

Акарицидную обработку зелёных массивов, скверов, аллей в Барнауле проводили в конце апреля и в мае 2021 года. Препарат максимально снижает численность клещей и предотвращает их размножение и распространение. Обработка обеспечивает защиту территории на несколько месяцев и безопасна для людей, пишет администрация города.

Так, в Индустриальном районе обработка проводилась на общей площади 70,2 га. Обработаны от опасных насекомых более 25 участков.

В Ленинском районе противоклещевые препараты распределили на территории в 120 га.

В Октябрьском районе общая площадь работ составила 15 га.

В Железнодорожном районе от клещей обработали 34 га.

В Центральном районе акарицидная обработка проводилась на 40,53 га.

В пригороде были обработаны территории у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., в селе Гоньба (ул. Школьная, 12а), в парке поселка индивидуальной застройки Научного Городка (ул. Сибирская, 19), детской площадки в п. Казенная Заимка (ул. Кольцевая, 11а), детской и спортивной площадок в п. Берёзовка (ул. Центральная, 60), зелёных зон и детской площадки в многоэтажной застройки п. Научный Городок, 32а и 37.