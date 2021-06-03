#ПараСлов: Антон Воробьёв о частном секторе, Генплане и функциональных зонах

Сегодня #ПараСлов о частном секторе, где сменились зоны застройки с индивидуальной жилой на многоэтажную. Антон Воробьёв пояснит, что такое Генеральный план и Правила землепользования и застройки, а также стоит ли жителям частного сектора волноваться за свою собственность.

Антон Воробьёв председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию г. Барнаула.

— Что такое Генеральный план и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ)?

— Генеральный план определяет пространственный каркас города Барнаула, перспективу его градостроительного развития — промышленного, жилищного, рекреационного. А ПЗЗ определяют характер застройки тех или иных территорий — что можно разместить на определённом земельном участке и с какими параметрами.

— Что такое Ж1 и Ж4 и что изменилось у жителей частного сектора после смены зон?

— Ж1 и Ж4 — это территориальные зоны. Для жителей частного сектора при смене зон ничего, по сути, не поменялось. Для правообладателей земельных участков отношения, которые возникли до внесения изменений в ПЗЗ, сохраняются. Правообладателям объектов недвижимости, которые будут образовывать и оформлять новые земельные участки, нужно просто пройти дополнительную процедуру и получить разрешение.

— Допустим, я житель частного сектора. Как меняется моя жизнь при изменении Генерального плана?

— Ничего кардинально не меняется. Более того — Генеральные планы менялись в разные периоды, территория индивидуальной жилой застройки при этом преимущественно была отнесена к территориям для общественно-деловой либо многоэтажной жилой застройки как перспектива. Но предыдущие изменения в Генплан не привели к масштабным изменениям частного сектора. Для беспокойства у жителей нет оснований.

— Сейчас много говорится о том, что жители частного сектора якобы могут потерять свои дома. То их заберёт застройщик, то они не смогут их продать. Правда ли это?

— Нет, неправда. Права собственности охраняются законом и закреплены в Конституции. Собственник земельного участка и объекта недвижимости распоряжается своим имуществом самостоятельно. Никто его не может понудить к реализации его прав без его желания. Поэтому, если кто-то его будет к этому принуждать, можно смело обращаться в правоохранительные органы за защитой своих прав.

— Как барнаульцы могут принять участие в обсуждении будущих изменений Генплана?

— Изменения в Генеральный план планируются в два этапа. Первый этап будет связан в основном с реконструкцией аэропортового комплекса. Вторым этапом будут вноситься масштабные изменения в Генплан, в том числе по заявлениям жителей частного сектора. Материалы по внесению изменений в документ будут опубликованы в газете «Вечерний Барнаул», размещены на официальном сайте города, а также на экспозициях в каждом районе. Кроме того, создана рабочая группа при администрации Железнодорожного района, планируется её создать и в Октябрьском районе. Там аккумулируют все предложения заинтересованных горожан и направляют в комиссию по подготовке градостроительной документации.