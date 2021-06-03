Главред «Вечернего Барнаула» выступил на форуме АТР

Сегодня, 3 июня, главный редактор информационного портала «Вечерний Барнаул» Антон Понкрашёв выступил на площадке АТР «Муниципальный локомотив» с лекцией о формировании медиаимиджа глав муниципальных образований.

Участники площадки «Муниципальный локомотив» больше узнали об имидже, публичности, формировании имиджа власти через средства массовой информации и социальные сети. На лекции были затронуты вопросы работы муниципальных СМИ, органов местного самоуправления с социальными сетями.

«На сегодняшний день работа с муниципальными СМИ позволяет эффективно выстраивать медиаимидж муниципальной власти. Безусловно, предпосылки для формирования благоприятного образа муниципального образования включают в себя множество параметров, и все их надо учитывать», — прокомментировал Антон Понкрашёв.

Площадка «Муниципальный локомотив» на форуме АТР организована с целью повышения эффективности работы органов местного самоуправления, создания молодежного сообщества молодых глав, разработки стратегии развития муниципальных образований. Её участниками стали молодые главы сельских поселений, главы районов, депутаты представительных органов местного самоуправления.