Рассказываем, когда и на сколько поднимут цену за проезд в Барнауле

С 7 июня 2021 года в некоторых автобусах цена за проезд поднимется до 28 и даже 30 рублей.

Фото: istockphoto

В администрации Барнаула сообщили, что некоторые перевозчики обратились с уведомлениями о повышении цен за проезд в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города. Они осуществляют перевозку пассажиров по нерегулируемым тарифам.

Перевозчики планируют повысить стоимость проезда по восьми маршрутам (6, 29, 41, 50, 73, 78, 120, 121). Ранее о намерении повысить тариф с 7 июня 2021 года сообщили перевозчики, работающие на маршрутах № 18, 27, 58 и 144.

На остальных маршрутах с нерегулируемым тарифом, стоимость проезда не изменилась.

Всего из 82 муниципальных маршрутов Барнаула перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляют 22 автобусных маршрута. В настоящее время стоимость проезда в них составляет 25 рублей.