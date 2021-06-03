Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за дождя, грозы и шквалистого ветра

По данным Алтайского Гидрометцентра на территории края 4 июня и ночью 5 июня 2021 года ожидаются дожди, местами по югу сильные дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17–22 м/с, при грозах порывы до 25–28 м/с.
Во избежание несчастных случаев ГУ МЧС России по Алтайскому краю настоятельно советует последовать нижеизложенным рекомендациям.
Рекомендации для населения при сильном дожде:
Рекомендации для населения при грозе:
Рекомендации для населения при граде:
Рекомендации для населения при шквалистом ветре:
Будьте внимательны и осторожны!
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 65-82-19.