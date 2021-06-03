Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за дождя, грозы и шквалистого ветра

По данным Алтайского Гидрометцентра на территории края 4 июня и ночью 5 июня 2021 года ожидаются дожди, местами по югу сильные дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17–22 м/с, при грозах порывы до 25–28 м/с.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Во избежание несчастных случаев ГУ МЧС России по Алтайскому краю настоятельно советует последовать нижеизложенным рекомендациям.

Рекомендации для населения при сильном дожде:

будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;

закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;

владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Рекомендации для населения при грозе:

если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода — хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоёма.

водителям по возможности следует воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и нахождении вблизи них.

Рекомендации для населения при граде:

по возможности не выходите из дома;

находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон;

не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью;

находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте руками, сумкой, одеждой);

не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер поломают ветви, что может нанести вам дополнительные повреждения.

Рекомендации для населения при шквалистом ветре:

водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;

пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;

соблюдайте осторожность при нахождении на улице, не оставляйте без присмотра детей! Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев;

отгоните от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;

избегайте длительного нахождения вблизи стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.

Будьте внимательны и осторожны!

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 65-82-19.