Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за дождя, грозы и шквалистого ветра

03 июня 16:03 2021

По данным Алтайского Гидрометцентра на территории края 4 июня и ночью 5 июня 2021 года ожидаются дожди, местами по югу сильные дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17–22 м/с, при грозах порывы до 25–28 м/с.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Во избежание несчастных случаев ГУ МЧС России по Алтайскому краю настоятельно советует последовать нижеизложенным рекомендациям.

Рекомендации для населения при сильном дожде:

  • будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;
  • владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Рекомендации для населения при грозе:

  • если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.
  • если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода — хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоёма.
  • водителям по возможности следует воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.
  • пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и нахождении вблизи них.

Рекомендации для населения при граде:

  • по возможности не выходите из дома;
  • находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон;
  • не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью;
  • находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте руками, сумкой, одеждой);
  • не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер поломают ветви, что может нанести вам дополнительные повреждения.

Рекомендации для населения при шквалистом ветре:

  • водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;
  • пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;
  • соблюдайте осторожность при нахождении на улице, не оставляйте без присмотра детей! Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев;
  • отгоните от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;
  • избегайте длительного нахождения вблизи стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.

Будьте внимательны и осторожны!

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 65-82-19.