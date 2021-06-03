Соцсети: дети скинули на голову ребёнку 5-литровую бутылку воды в Барнауле

Инцидент произошёл вчера, 2 июня 2021 года, около 8 часов вечера.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» рассказали, что 5-литровую бутылку воды на голову мальчика скинули дети из дома, расположенного в Барнауле по адресу улица Взлётная, 3. Известно, что пострадавшего увезли на скорой, а во дворе работала полиция. Барнаульцы уточнили, что травмированный мальчик учится в 4-м классе. О его состоянии ничего неизвестно. С какого этажа упала бутылка, также не сообщается.

Официальной информации на момент публикации нет.

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