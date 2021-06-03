В Барнауле завершился второй этап опрессовки

Горожанам по контуру магистрали М34 Барнаульской ТЭЦ-3 включили горячую воду.

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Напомним, гидравлические испытания проходили с 24 мая до 2 июня 2021 года включительно.

В СГК отметили, что 5,5 тысячи жителей Барнаула начали получать горячую воду раньше срока, все остальные смогут воспользоваться ресурсом уже сегодня, 3 июня.

Б́арнаульцам рекомендовали обратиться в управляющую компанию, если горячая вода так и не появится в течение дня.

По данным на 3 июня 2021 года, за время испытаний проверено 384,5 км трубопроводов и обнаружено 49 повреждений. 41 из них уже устранили. Оставшиеся восемь повреждений не влияют на подачу горячего водоснабжении.

Следующий этап испытаний начнётся 15 июня — оранжевый сектор на карте гидравлики.