Венец тренерской работы. Как нашему тренеру удалось воспитать сразу троих игроков Премьер-лиги

Из восьми воспитанников барнаульского футбола, выходивших на поле в завершившемся сезоне российской Премьер-лиги, сразу трое начинали свой спортивный путь в одной команде и у одного тренера — наставника СШОР А. Смертина Владимира Евглевского.

Владимир Евглевский (в центре) со своими воспитанниками — Артёмом Шаболиным (крайний слева), Максимом Едапиным (второй слева), Виталием Сычёвым и Кириллом Боженовым (крайний справа). Фото: «Алтайский спорт»

Аж слёзы наворачивались

Чуть больше недели прошло с последнего тура РПЛ, а воспитанники школы Смертина Кирилл Боженов, Артём Шаболин и Виталий Сычёв уже в родной спортивной alma mater — пришли на встречу со своим первым тренером. Поговорили, Сычёв презентовал свой игровой вратарский свитер. Учитывая, что его команда ФК «Тамбов» после сезона, видимо, прекратит существование, — вообще раритетный подарок получился.

— Владимир Александрович, с какими чувствами следили за минувшим сезоном?

— С особыми, конечно. У меня впервые такое было, чтобы три воспитанника на таком уровне. В позапрошлом сезоне тоже получилось неплохо: Шаболин дебютировал за «Урал», Боженов с «Химками» сыграл в финале Кубка России. Но в этом году играли сразу трое, причём двое забивали топ-командам: Шаболин — «Зениту», Боженов — «Локомотиву». А когда комментатор в матче ЦСКА — «Тамбов» восхищался Сычёвым, вообще мурашки были. Когда Виталий пенальти потащил, даже слеза пробила. Конечно, это венец тренерской работы, живое воплощение твоего труда.

— Давайте поподробнее о ваших ребятах. Вы ожидали, что сразу трое сыграют в РПЛ?

— Надеялся, но многое было неожиданно. В их командах менялись тренеры, а это всегда неприятно. При этом Боженов в «Химках» за все годы, что там играет, «пережил» пятерых тренеров — и при всех играл, кроме Талалаева, который не жалует молодёжь. Часто бывает: приходит новый специалист со своими взглядами, не все под них подходят. А тут один тренер, второй, третий — а Боженов играет, это особенно приятно, своей работой он доказывает право быть на поле у тренеров с разными подходами к построению игры.

Шаболин неплохо начал сезон. Конечно, выходил в основном на замену, ненадолго. Я говорил, что нужно потерпеть, с этого всё начинается, это Премьер-лига. На сборах зимой он хорошо себя проявил, даже забивал, но его по каким-то причинам отдали в аренду в «Енисей». Артём даже сам толком не понимает, что случилось. Обидно, конечно, с другой стороны, в ФНЛ больше возможности получить игровую практику. Но плохо то, что оказалось, что в «Енисее» на него не рассчитывали, да ещё и травму получил. На следующий сезон Артём должен перейти в аренду в «Оренбург», который едва не вышел в ФНЛ. Если будет там регулярно играть, это здорово.

Сычёву помогло то, что ушёл основной голкипер Сергей Рыжиков. Конечно, Виталий мог бы сыграть и больше, но условия контрактов были таковы, что тренерский штаб должен был чередовать голкиперов. При этом Сычёв сыграл с ЦСКА, с «Локомотивом». После игры с армейцами он вошёл в символическую сборную тура, а это уже оценка нескольких специалистов, а не одного. В матче с «Локо» местами недорабатывал, но много и выручил. Сейчас как раз определяется его судьба, есть вариант в РПЛ и несколько в ФНЛ. Думаю, что нужна та команда, где будет возможность постоянно играть. Если окажется в Премьер-лиге, но будет запасным, какая от этого польза?

— Боженов переходит в «Ростов». Как оцените перспективу?

— Конечно, есть опасения, впишется ли он в модель игры Валерия Карпина. Кирилл невысокий, при верховой борьбе ему трудно. Наблюдал, что при розыгрыше стандартов его даже в штрафной нет, он на подборе. Его схема — это 3–5–2, когда вся бровка его, есть возможность подключаться к атакам.

Из одной команды

— Как часто вы с ребятами на связи?

— После каждой игры созваниваемся. И в межсезонье тоже как минимум раз в неделю общаемся — по телефону или по «Ватсапу». Они тоже интересуются делами, здоровьем, особенно Шаболин, он парень мягкий, домашний. Сычёв — тот другой, пока расспрашивать не начнёшь, ничего не расскажет.

— Как у них карьера в школе Смертина начиналась?

— Все пришли в одно время, с небольшим интервалом, лет в 6–7. Это был мой первый набор в школе Смертина. Точнее, сначала набрали группу ребят 9–10 лет, её передал Александру Майеру. А взял шести-семилеток, некоторые ещё в детский сад ходили.

Сычёву было тяжело. Он сначала хотел быть полевым игроком. Но проблема — быстро рос, вымахал, а ноги за телом не успевают. Поехали в Рубцовск на турнир — от него все защитники убегают. Предложил ему встать в ворота, там же, в Рубцовске, дебют и состоялся.

Боженов был одним из самых быстрых в команде, креативным, нестандартным. Но в первый состав пробился не сразу, начинал со второй команды. Шаболин — тот сразу в первом составе играл, тоже брал обводной, дриблингом, скоростные качества неплохие. Он первым уехал из Барнаула, ещё в 11 лет. Были на просмотре в Тольятти в академии Коноплёва, тренеры на нём остановили свой выбор. Потом уехал Сычёв. Боженов перебрался в школу ЦСКА уже в 16 лет, в сознательном возрасте.

— Вообще, ваше мнение — надо ли уезжать в детском возрасте, когда куда-то зовут?

— Честно, я противник ранних уездов. Как-то был на стажировке в «Локомотиве», заглянул в интернат к Сычёву — всё в комнате раскидано, сидят, в приставку режутся. Вроде и тотальный контроль, дневные и ночные воспитатели, тренеры. Но дом есть дом. Хорошо, когда у родителей есть возможность переехать следом за сыном. А если ребёнок один — тут уже от характера зависит. Кто-то живет одним футболом, ничего больше на надо. А другой вырывается на свободу без родителей, и она его захлёстывает.

Основной фронт работы

— Сейчас вы какой год рождения тренируете?

— Команда мальчишек 2010 года рождения. Уже есть пара человек, кто живет футболом, серьезно к делу подходят. Задача тренера ведь ещё и мотивировать, сделать так, чтобы человек любил футбол в себе, а не наоборот. А то порой спросишь про какую-нибудь команду или игрока, а мальчишка и не знает такого, видно, что нефутбольная жизнь у него.

— А говорят, что у мальчишек сейчас на уме только то, сколько они будут зарабатывать.

— Это уже от родителей зависит. Пацаны в большинстве своём просто хотят играть. Но бывает, что родители вдалбливают: тренируйся, потом будешь семью обеспечивать. В таких случаях спускаю с небес на землю, говорю: сначала надо ещё посмотреть, где играть. А то ведь, если данных нет, хоть затренируйся, но дальше первенства города не пройдёшь.

— Для вас что важнее — успехи ваших бывших учеников в РПЛ или победа нынешних на важном российском турнире?

— Взрослый футбол, РПЛ, как уже говорил — это венец работы. Но останавливаться на этом нельзя. Через победы на детских турнирах как раз такие игроки и вырастают. Так что взрослые — это приятно, здорово, но основной фронт работы — в школе. А время уже потом покажет, правильно работал или нет. Дети меняются. Нынешние мои ребята совсем не такие, как те же Шаболин, Боженов и Сычёв. Сейчас дети мягче, порой не хватает закалки. Но есть другое. С тем же Боженовым мы в минус 30 тренировались на улице. Для ОФП и характера — польза, но какая тут техника может быть. Сейчас есть манеж, круглый год можно готовиться нормально. Так что в техническом плане нынешние воспитанники уже лучше подготовлены.