«Динамо» забило самарцам два безответных мяча

В 28-м туре первенства ПФЛ (зона «Урал-Приволжье») «Динамо-Барнаул» уверенно переиграло на своем поле самарские «Крылья Советов-2» — 2:0.

Фото: «Алтайский спорт»

Команды подошли к очной встрече на разных полюсах: барнаульцы — уверенный середняк, идущий на седьмой строчке, самарцы — безнадёжный аутсайдер, замыкающий турнирную таблицу. «Динамо» уверенно контролировало ход матча, забив по голу в каждом из таймов. Дважды отличился полузащитник Евгений Щербаков, в первом тайме с игры, во втором — с пенальти.

«Динамо» осталось на седьмом месте, впрочем, турнирные расклады таковы, что барнаульцы почти однозначно останутся на этой позиции вне зависимости от исхода двух оставшихся до конца турнира матчей. Ближайший из них бело-голубые проведут дома 12 июня против «Оренбурга-2». Начало в 17:00.