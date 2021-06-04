«Коммунальщик» дважды выиграл у волгодонской «Дончанки»

Барнаульский «Коммунальщик» провёл первые домашние матчи чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд Суперлиги. Наша команда дважды обыграла волгодонскую «Дончанку».

В первой игре «Коммунальщик» победил со счётом 2:0 (отличились Юлия Скутель и Тамара Иванова), в повторном поединке хозяйки забили в два раза больше — 4:0. В этой встрече хет-трик на счету Тамары Ивановой, ещё один мяч записала на свой счёт Ксения Свеженцева.

«Коммунальщик» уверенно занимает третье место. Следующие матчи барнаульская команда также проведёт на домашнем стадионе. 8–9 июня соперником «Коммунальщика» будет команда «Ак Барс-Динамо» из Казани.