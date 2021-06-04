Новый онкологический корпус лучевой терапии построят в Барнауле

Проект прошёл главгосэкспертизу России. Это позволяет приступить к подготовке рабочей документации и началу строительно-монтажных работ.

Сейчас в Алтайском краевом онкологическом диспансере лучевое лечение проводится на двух лечебных базах, что осложняет работу врачей. А пациентам зачастую приходится ездить на процедуры через полгорода.

Новый современный корпус позволит сосредоточить весь технологический процесс лучевой терапии в одном месте и увеличить объёмы оказания медицинской помощи онкологическим больным. Его строительство даст возможность внедрить в регионе дополнительные методы лечения.

Строительство нового радиологического корпуса запланировано на Змеиногорском тракте. По проекту там разместятся два каньона для лучевых ускорителей, кабинеты для гипертермии и брахитерапии, рентгенотерапии, предлучевой подготовки на аппаратах КТ и МРТ. Туда же переедут круглосуточные лучевые стационары на 50 коек, которые сейчас разбросаны по двум клиническим базам диспансера, а также дневной стационар, рассчитанный на лечение 90 пациентов в сутки.

Завершить строительство планируется до конца 2024 года.