Пришкольные дневные лагеря в Барнауле начали свою работу

В образовательных учреждениях краевой столицы открылись пришкольные лагеря. Как сообщили в городском комитете по образованию, в этом году в них смогут отдохнуть и оздоровиться более 20 тысяч барнаульских школьников.

Фото: Андрей Чурилов

Несмотря на летние каникулы, с самого утра в школу спешат мальчишки и девчонки. Правда, вместо учебников под мышкой они несут любимые игрушки и раскраски.

— У нас сегодня с утра была бомбическая зарядка, — с восторгом рассказывает Кирилл Безуглов, ученик уже 2 «Г» школы № 136. — Все собрались на нашем стадионе и под музыку начали повторять движения за тренером. Мне очень понравилось. Потом был вкусный завтрак, а дальше начались отрядные дела. Кто-то пошел рисовать, а я готовлюсь к выборам, у нас в пятницу в лагере важный день и выбираем президента, я в числе претендентов!

— Как в садике: можно играть, шуметь, рисовать, петь, — говорит Дарья Сабенина, ученица 4 «В». —Я даже стараюсь проснуться пораньше, чтобы не опоздать, тем более что из моего класса многие сюда приходят.

87 пришкольных лагерей открылось в Барнауле этим летом.

Наталья Яценко, начальник дневного пришкольного лагеря школы № 136, отмечает, что желающих попасть на смену было очень много, но взяли только 150 человек — все ученики начальных классов. В первый день работы школьникам рассказали о безопасном поведении на территории лагеря, о пожарной, дорожной, водной безопасности, о соблюдении правил которые особенно актуальны в летний период. Не забывают здесь и о санитарных правилах: по утрам измерение температуры, дезинфекция рук проводятся в обязательном порядке.

В пришкольном лагере «Мечта» школы № 136. Фото: Андрей Чурилов

— В нашем лагере «Мечта» каждый день расписан по минутам: игры, спортивные состязания, мастер-классы от педагогов детских домов творчества Индустриального и Железнодорожных районов, — рассказывает Наталья Борисовна. — Есть свой кружок «Голос», «Очумелые ручки», на днях ожидаем в гости выездной планетарий, а в конце смены ребята покажут большой гала-концерт. Утренняя зарядка, эстафеты на свежем воздухе, витаминизированные завтраки и обеды — все это укрепляет здоровье детей, а что ещё нужно после трудного учебного года?

На помощь педагогам приходят вожатые педагогического отряда, сформированного на базе этой же школы. Старшеклассники помогают проводить веселые конкурсы, учат ребят играть в разные игры, дружить и общаться без гаджетов.