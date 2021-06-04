Рассказываем о погоде в выходные дни в Барнауле

4 и 5 июня 2021 года в Алтайском крае ожидаются грозы, дожди и сильный ветер, местами порывы могут достигать 28 метров в секунду.

Фото: pixabay.com

В Барнауле 5 июня 2021 года ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе порывы до 20 м/с. Температура +5…+7 градусов.

Днём ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура +15…+17 градусов.

6 июня 2021 года ночью в столице Алтайского края преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура +6…+8 градусов.

Днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура +22…+24 градуса.

Отметим, что 5 июня 2021 года метеоусловия не будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Уровень загрязнения ожидается низкий.