В Барнауле дети с ограниченными возможностями посетили нерпинарий

В рамках празднования Дня защиты детей 2 и 3 июня комитет по социальной поддержке населения Барнаула организовал экскурсионные программы в водный театр «Нерпинарий» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей.

Фото: barnaul.org

Ребята посмотрели выступление байкальских нерп. Особый восторг юных зрителей вызвала картина, нарисованная нерпами специально для них.

В целом, по сообщению официального сайта города, комитет ведёт большую работу, направленную на поддержку барнаульских детей, испытывающих социальные трудности. Так, 1 июня в парке культуры и отдыха «Центральный» комитет также организовал большую праздничную программу «Барнаул — город для детей. 2021» в рамках конкурса городов России, организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В парке состоялась презентация общественных организаций, учреждений дополнительного образования детей и социального обслуживания. Информацию о своих услугах и видах помощи детям и семьям с детьми, в том числе детьми-инвалидами, представили 13 общественных организаций, учреждений дополнительного образования детей и социального обслуживания населения города. На главной сцене парка в этот день состоялась концертная программа с участием городских творческих коллективов и артистов с ограниченными возможностями здоровья. Наибольшее впечатление у зрителей вызвало выступление Анастасии Лобановой с песнями на жестовом языке.