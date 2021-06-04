В Барнауле продлили ограничение движения на малом Павловском тракте

Это необходимо для качественного восстановления благоустройства, соблюдения технологии обратной засыпки, а также для устройства бетонного основания под проезжей частью.

Проезд в Барнауле на малом Павловском тракте в районе дома № 269 будет закрыт до 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Напомним, движение автобусов маршрута № 47 организовано по следующей схеме: …проспект Строителей — Павловский тракт — съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания № 154 (АЗС) — проезжая часть малого Павловского тракта и далее по обычному маршруту. В обратном направлении без изменения.