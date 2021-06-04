В Барнауле завершается строительство третьей блок-секции дома на улице Парковой

Об этом сегодня, 4 июня, сообщила пресс-служба городской администрации.

Фото: barnaul.org

Заседание межведомственной рабочей группы накануне провёл заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

В совещании приняли участие представители инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, региональных управлений налоговой службы и службы судебных приставов, прокуратуры, УМВД РФ по г. Барнаулу, Роспотребнадзора, Алтайского отделения ПАО «Сбербанк», Барнаульской городской Думы, Общественной палаты города Барнаула, руководители органов местного самоуправления города, инициативной группы участников долевого строительства.

«АО СЗ «Барнаулкапстрой» принято решение о продаже в рамках открытого аукциона принадлежащей предприятию складской базы, вырученные средства будут направлены на достройку дома», — сообщил Андрей Фёдоров.

Руководитель АО СЗ «Барнаулкапстрой» Сергей Шумов проинформировал участников рабочей группы о том, что подрядной организацией группы «Адалин-Строй» ведутся активные работы, строительство третьей блок-секции завершается.

«Работы идут согласно графику. По их завершении мы начнём подготовку к сдаче третьей блок-секции. На первой блок-секции ведутся кровельные работы, на второй идёт кладка парапетов, после приступят к кровельным работам. На третьей блок-секции ведутся гидроизоляционные, отделочные, кровельные работы, устройство крылец, утепление подвала. Планируется заключить договор на осуществление кладки на четвёртой и пятой блок-секциях», — рассказал Сергей Шумов.

Чтобы ускорить передачу квартир, застройщик предложил дольщикам отказаться от строительства подземной парковки. В свою очередь «Барнаулкапстрой» готов отдать соседний земельный участок под наземную парковку. Её проект будет разработан в ближайшее время. Рабочая группа поручила застройщику к следующему заседанию представить проект по организации парковочных мест.

Кроме этого, Андрей Фёдоров сообщил участникам рабочей группы, что в целях улучшения финансового положения предприятия администрацией города прорабатывается вопрос выкупа у «Барнаулкапстроя» котельной с последующей передачей в эксплуатацию единой энергоснабжающей организации.



Напомним, жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71 возводит «Барнаулкапстрой» за счёт проектного финансирования ПАО «Сбербанк», денежные средства участников долевого строительства размещены в банке на эскроу-счетах — это специальный банковский счёт, который используют, чтобы снизить риски при оформлении какой-либо сделки.