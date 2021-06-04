В Затоне подтоплены 68 участков

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Местным жителям оказывается необходимая помощь. В Затоне ведётся постоянное информирование граждан, круглосуточный мониторинг уровня воды.

Паводковая обстановка находится под постоянным контролем чрезвычайного ведомства. В связи с угрозой подтопления муниципальных образований в Бийском, Красногорском районах, в поселке Затон Барнаула и в Новоалтайске подразделения МЧС России функционируют в режиме повышенной готовности, организовано дежурство. По данным Алтайского ЦГМС до 5 июня возможно продолжится подъём уровня воды у города Барнаула до 565–575 см.

Также в пресс-службе мэрии сообщили, что Барнаульская сетевая компания обеспечила безопасность электросетей в поселках Ильича и Затон на период паводка. Всё энергооборудование смонтировано на высоте, позволяющей выдерживать паводок до 750 см. Утром 4 июня уровень воды в Оби составил 570 сантиметров выше нуля водомерного поста.