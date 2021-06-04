Все ключевые спортивные события выходных связаны с футболом

Несколько футбольных турниров ждут болельщиков в выходные дни.

Фото: Ярослав Махначёв.

В субботу, 5 июня, в Барнауле пройдут финальные матчи межрегионального этапа Международного фестиваля «Локобол-РЖД-2021» среди девочек. Традиционный праздник детского футбола проводится во всех регионах России под патронажем не только РЖД, но и Детской футбольной лиги, президентом которой является наш земляк Виктор Горлов. В турнире за право поехать на всероссийский финал выступают восемь команд девочек из восьми городов — Барнаула, Красноярска, Кяхты (Бурятия), Петропавловска-Камчатского, Кемерова, Златоуста, Новосибирска, Иркутска.

Победители групп сыграют в субботу матч за первое место, остальные команды проведут утешительные финалы за третье, пятое и седьмое места согласно мест, занятых на групповом этапе. Победитель межрегионального этапа получит путёвку на всероссийский финал фестиваля «Локобол-РЖД-2021» (29 июля — 1 августа 2021 года, Москва).

Турнир проходит на стадионе СШОР А. Смертина.

6 июня ФК «Темп» проводит очередной домашний матч первенства ЛФК. Соперник — бийский «Строитель». Начало матча в воскресенье, 6 июня, в 16:00. А в 15:00 начнётся развлекательная программа для болельщиков перед спортивным клубом. Гостей встретит юный во всех смыслах талисман клуба — маскот Темпёнок.

И, наконец, в воскресенье в Барнауле стартует V международный турнир памяти Геннадия Смертина — известного тренера, отца титулованных барнаульских футболистов Алексея и Евгения Смертиных. Соревнования соберут в краевой столице свыше 100 юных футболистов из Новосибирска, Алматы, Москвы и Барнаула, которые сразятся за главный приз. Открытие 6 июня в 18:00 на фестивальной площадке Парка спорта Алексея Смертина, а перед этим с 14:00 до 17:00 состоятся турнир по футболу с детьми из интернатов Алтайского края в рамках социального проекта и мастер-класс от Алексея Смертина. 7, 8, 9 и 10 июня игры будут проходить с 10:00 до 14:00, 11 июня с 9:00—– решающие баталии турнира, после чего в 14:.30 награждение победителей и церемония закрытия.