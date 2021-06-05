99 лет назад вышел первый номер журнала «Крестьянка»

В первом номере разъяснялась роль журнала в приобщении тружениц к общественной и культурной жизни молодой Советской республики. Историю одного из самых популярных журналов нашей страны читайте в материале «Вечернего Барнаула».

Фото: myrussia.life

Любимый миллионами женщин журнал отмечает сегодня день рождения. 6 июня 1922 года начал выходить ежемесячный литературно-художественный журнал «Крестьянка». Он стал первым советским изданием для женщин. Выпускал его Отдел по работе среди женщин ЦК РКП(б). В первом номере было опубликовано обращение председателя ВЦИК М. Калинина к крестьянкам Советской России. В нём разъяснялась роль журнала в приобщении тружениц к общественной и культурной жизни молодой Советской республики. В листке-приложении для обучения неграмотных и малограмотных в популярной форме излагалось содержание изданного правительством 26 декабря 1919 года декрета «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР».

У издания была огромная сеть женщин-селькоров — сельских корреспондентов. Они обязательно были передовыми деятелями социалистической деревни.

Первый номер «Крестьянки» вышел тиражом пять тысяч экземпляров, а в 1973 году тираж достиг отметки в 6 миллионов 300 тысяч экземпляров.

Журнал «Крестьянка» — безусловный лидер среди национальных журналов, посвящённых семье. На страницах журнала выступали советский государственный и партийный деятель Михаил Калинин, соратник, жена и друг Ленина Надежда Крупская, участница российского революционного движения Мария Ульянова, писатель и искусствовед Анатолий Луначарский. Также для журнала писали Демьян Бедный, Максим Горький, Александр Серафимович, Александр Твардовский и другие именитые писатели.

В 1972 году журнал «Крестьянка» награждён орденом Ленина. До 1991 года издателем формально было издательство ЦК КПСС «Правда». В 2005 году бренд продан новому издателю, которым стал Издательский дом Родионова. По оценкам экспертов, сумма сделки — три миллиона долларов.

После распада СССР «Крестьянка» продолжала выходить, оставаясь любимым журналом для многих россиянок. В этом издании публиковались и литературные произведения, и интервью известных женщин, и советы по уходу за домом и семьёй, ведению хозяйства, и многое другое.

С основным журналом «Крестьянка» издавалось приложение «Хозяюшка» — 36 страниц полезных советов для практичных хозяек.

В 2015 году журнал «Крестьянка» прекратил своё существование, в конце года вышел последний выпуск.