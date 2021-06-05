Рассказываем, что нужно знать о недвижимости в 2021 году

Законы и постановления постоянно подвергаются редакциям, подстраиваясь тем самым под современные реалии. Что нужно для приватизации земли под гаражом, какие дополнительные обязанности появились у застройщиков и почему не стоит опасаться удаленного оформления документов – объясняет юрист, доцент кафедры социальной психологии АлтГУ Роман Долгов.

Фото: Ярослав Махначёв

Мой гараж – моя земля

С 1 сентября вступит в силу закон о «гаражной амнистии». Он позволит собственникам гаражей в упрощенном порядке, с минимальным пакетом документов и бесплатно приватизировать землю, на которой стоит объект. Оформить можно до сентября 2026 года. Но есть несколько нюансов, которые определяют, кто именно имеет право это сделать. В первую очередь гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года (до введения в действие Градостроительного кодекса РФ). Владелец может стать полноправным собственником как индивидуального капитального объекта, так и некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах, а также обычной металлической конструкции, но только если земля под ней официально была предназначена именно для данного вида пользования. Кстати, под закон не попадают «ракушки» и временные постройки, не имеющие документов, а также подземные гаражи при административных зданиях и многоквартирных домах.

– С одной стороны, гаражная амнистия несет за собой некоторые сложности, а с другой – может открыть новые перспективы землепользования. Так, если раньше гражданин пользовался гаражом по правилам аренды, то теперь он вместе с землей становится дополнительным объектом налогообложения. Также ожидается рост рыночной стоимости. При этом, если вдруг территорией заинтересуется застройщик и получит добро на реализацию каких-либо проектов, будь то административное строительство или жилищное, то ему будет проще получить в пользование данную площадь, – отмечает Роман Долгов.

Нотариальная удаленка

Пандемия показала, что не для всех процедур необходимо личное присутствие. В этом году внесли новые поправки в закон, введенный в 2019 году, об удаленном оформлении нотариальных сделок. Теперь официально разрешено оформлять объекты по купле-продаже, дарении недвижимости, не встречаясь со второй стороной. Только для этого нужно привлечение двух нотариусов. Правда, возникает вопрос: насколько это безопасно?

По мнению эксперта по недвижимости, бояться нечего, и к тому же это удобно. Сейчас на документах размещают QR-коды, отсканировав которые можно узнать, какие сделки сопровождал тот или иной нотариус, тем самым проверив его компетенцию и выбрав себе подходящего специалиста. К тому же договоры с такой маркировкой невозможно продублировать.

Весь пакет документов в бумажной форме в любом случае регистрируется в официальных органах, например в МФЦ, а также его получают обе стороны сделки. Таким образом, всегда можно отследить все этапы перехода недвижимости. В случае неправомерных действий: кто-то использовал электронную подпись нотариуса или продал объект без ведома владельца – всегда можно рассчитывать на защиту суда.

1 июня Росеестр зарегистрировал первую электронную сделку между двумя нотариусами, находящимися в разных городах.

Единственный риск, который всегда нужно учитывать при оформлении сделок на расстоянии, например, со стороной, которая находится в другом городе, – это вероятность непредвиденных, стихийных обстоятельств, допустим, пожар или землетрясение, в случае чего может быть разрушен объект сделки. Если его успели передать в собственность, то убытки несет покупатель, а если все еще находится на этапе оформления, то, соответственно продавец.

Технологии в обязательство

С лета прошлого года в пользование повсеместно вводят «умные» счетчики электроэнергии. Если сейчас их устанавливают в рекомендательной форме, то начиная с января следующего года все новостройки, которые не оснащены этим гаджетом, не могут быть сданы в эксплуатацию. Получается, что застройщики уже сейчас должны задуматься и позаботиться о том, что их строящиеся объекты должны соответствовать этим нормам.

«Умный» счетчик может работать от сим-карты, вай-фая или вышек, которые напрямую связываются с серверами. Прибор будет самостоятельно отправлять данные о затраченных киловаттах энергии, тем самым освобождая граждан от этой обязанности. – На мой взгляд, это очень полезное нововведение, – оценивает Роман Долгов. – Это защита монополий от недобросовестных плательщиков, которые не подают сведения в срок или искажают так, как им удобно. К тому же проверяющие комиссии не всегда имеют возможность получить доступ к помещению, оборудованному этими счетчиками.