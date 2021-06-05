День образования российской полиции, экологов: что ещё отмечают в мире 5 июня

В праздничные поводы сегодня, 5 июня, вошло 28 событий, произошедших в России и мире. О некоторых из них читайте в нашем материале.

Фото: canva.com

День образования российской полиции

История российской полиции как особой отрасли государственного управления началась ровно 303 года назад — 5 июня (25 мая по старому стилю) 1718 года в Санкт-Петербурге.

Необходимость в организации специальной государственной службы для борьбы с правонарушениями и охране общественного порядка возникла при возведении новой столицы — города на Неве. Указом Петра I была введена должность генерал-полицмейстера и учреждён документ о полномочиях петербургской полиции и полицейской повинности населения, названный «Пунктами». Именно этот день положил начало истории российской полиции. На высокий пост был назначен сподвижник царя Антон Мануилович Девиер.

При генерал-полицмейстере сформировалась структура, получившая наименование Полицмейстерской, или Генерал-полицмейстерской канцелярии. Помимо охраны правопорядка исполнительный орган контролировал благоустройство новой российской столицы, реализацию застройки, а также санитарную и пожарную безопасность. Спустя четыре года, в январе 1722 года, по приказу царя полицейская канцелярия была создана и в Москве.

В 2018 году впервые состоялось широкомасштабное празднование Дня образования российской полиции.

День российского эколога

Фото: canva.com

День эколога в России —- один из самых молодых праздников. Он приурочен ко Всемирному дню окружающей среды. Его основателем стал президент РФ В. В. Путин, подписавший Указ Российской Федерации от 21.07.2007 № 933 «О Дне эколога».

Мероприятия, посвящённые событию, впервые на официальном уровне прошли в 2008 году.

Это профессиональный праздник специалистов по охране окружающей среды, членов общественных организаций, волонтёров, преподавателей и студентов учебных заведений, профилем которых является защита окружающей среды. В целом, все люди, участвующие в реализации, поддержке и продвижении экологических программ могут отметить этот праздник.

День государственной службы карантина растений РФ

Фото: rshn-nso.ru

Ровно 90 лет назад при Народном комиссариате земледелия СССР была основана Единая государственная карантинная служба. С 2005 года карантинная служба входит в состав Россельхознадзора, и функции по карантину растений возложены на данную структуру и её территориальные управления. Сегодня в России эту дату считают днём создания Государственной службы карантина растений.

Эта служба охраняет территорию России от проникновения из зарубежных стран карантинных и других опасных вредителей, болезней растений и семян сорняков, которые могут нанести значительный ущерб народному хозяйству нашей страны. Все карантинные мероприятия организованы на строго научной основе знаний биологии и экологии вредных организмов.

Что ещё отмечают в мире 5 июня?

Всемирный день против видовой дискриминации

День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского

Собор Ростово-Ярославских святых

Всемирный день охраны окружающей среды

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом

Левон Огуречник (Левон Конопляник).

Не нашли весёлого повода встретиться с друзьями? Предлагаем вам перечень праздников на сегодня, которые точно заставят вас улыбнуться:

День кетчупа

День прибытия индийцев

День резиновых уточек в ванной

Праздник солнечных зайчиков

Пряничный день

Также 5 июня в разные годы произошли любопытные исторические события:

1844 г. — Заводской закон в Британии ограничил рабочий день женщин-рабочих до 12 часов. Рабочий день детей 8–13 лет был ограничен до 6,5 часа.

1907 г. — открываются автоматические мойки и сушки.

1940 г. — в США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.

1982 г. — в Будапеште вьетнамец Минь Таи собрал кубик Рубика за 22,95 секунды (мировой рекорд).

1996 г. — англичанин Терри Коул прошёл 115,87 километра с молочной бутылкой на голове, установив мировой рекорд.

1999 г. — сборная России по футболу одержала сенсационную победу над чемпионами мира — сборной Франции — на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени со счётом 3:2. Газета «Спорт-Экспресс» предложила считать этот день Днём российского футбола. В других же газетах эту победу назвали «приветом потомкам Дантеса от потомков Пушкина».

Как видим, день насыщен событиями, не забудьте поздравить с именинами знакомых с именами: Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Пётр, Роман, Севастьян и Фёдор.