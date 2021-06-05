День открытых дверей для предпринимателей пройдёт в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Акция пройдёт 10 июня 2021 года с 12:00 до 16:00 в дистанционном формате.

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Акция «День открытых дверей для предпринимателей», которая пройдёт в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю, направлена на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества об обязательных требованиях законодательства в области санитарно–эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, применения новых форм и методов контроля (надзора), возможностях информационных ресурсов Роспотребнадзора.

Для представителей бизнеса организовано консультирование по наиболее актуальным вопросам по телефону горячей линии.

По всем возникающим вопросам специалисты управления дадут разъяснения, при необходимости будет оказана практическая помощь.

Телефоны горячей линии управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 24-99-59; 66-54-27.